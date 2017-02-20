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Мамонтов: Евразийский альянс заставляет мир бояться его союзников

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355725_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411128-ru.html

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20 февраля 2017, 18:16       Комментарии

Москвичи положительно относятся к трудовым мигрантам из Центральной Азии. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов на круглом столе в пресс-центре "ВБ".
В мероприятия участвовали представители СМИ из Кыргызстана и России. Они обсудили вопросы экономики и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также взаимодействие двух стран в информационном поле.
По словам Мамонтова, политические отношения на Евразийском пространстве пытаются расшатать третьи лица, которые негативно относятся к каким-либо содружествам.
"У нас есть другой уровень работы общения самосознания. Мы входим в союзы очень важные, которые могут развится в другие союзы. Нас уже побаиваются, потому что мы тут как что-нибудь восстановим, весь мир в ужасе замрет. Да он уже замер. Что замер - не понятно. Мы вроде бы мирные люди, Таможенный союз создали. Что вы там с ума сходите на той стороне: начиная от Клинтон, заканчивая более вменяемыми людьми. Есть почти миллион трудовых мигрантов, и что я вам как москвич хочу сказать, когда я вижу людей из Кыргызстана? Это очень доброжелательные, трудолюбивые люди", - сказал Мамонтов.

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