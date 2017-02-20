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Пассажир машины с дипномерами отказался от лечения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355724_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411127-ru.html

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День 17 Февраля: Жена продала машину неизвестным, и машина оказалась у мужа на работе

20 февраля 2017, 18:17       Комментарии

Пассажир в машине с дипономерами Игорь Рясный отказался от лечения в Бишкекском научном центре травмотологии и ортопедии. Об этом сегодня, 20 февраля, "ВБ" сообщили в БНИЦТиО.
По их данным, пациент был выписан из больницы на следующий день после ДТП.
"У Рясного были тяжелые травмы тазобедренной части. Обычно такие пациенты проходят длительное лечение. Однако данный пациент отказался от него", - проинформировали в БНИЦТиО.
В Управлении патрульной милиции в свою очередь не смогли ответить на вопрос о местонахождении виновника ДТП. По данным некоторых СМИ, он выехал за пределы Кыргызстана.
Напомним, 16 февраля, примерно в 15.50 на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта на большой скорости столкнулись джип "Тойота Прадо" и грузовой бус "Мерседес". По словам очевидцев, внедорожник с российскими дипломатическими номерами выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Водитель микроавтобуса был доставлен в тяжелом состоянии в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Он скончался, не приходя в сознание.
Пассажиром "Тойоты" был Игорь Рясный, который занимает пост заместителя генерального директора компании "Роснефть" в Кыргызстане.

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