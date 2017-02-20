Гладилов: Многие телепередачи российских каналов смотреть уже невозможно

20 февраля 2017, 18:38 Комментарии

Сейчас политика многих российских каналов вынуждает зрителей из Кыргызстана постепенно отказываться от просмотра транслируемых передач. Об этом заявил главный редактор информационно-аналитического портала Аркадий Гладилов, выступая на круглом столе в пресс-центре "ВБ".

На мероприятии руководители и главные редакторы средств массовой информации Кыргызстана обсуждали роль СМИ в процессе создания единого информационного пространства ЕАЭС.

"Становится все грустнее смотреть российские каналы, особенно первую кнопку. Ну может исключение только новости и то по России24, а все остальное смотреть невозможно. Особенно это "Пусть говорят". Сейчас идут хорошие ток-шоу, но они уже приедаются. Мне бы хотелось узнать: вообще в Москве анализируют, смотрят на это? Ведь то, что сейчас показывают на Первом канале, это просто унижение России. Показывают либо дебилов, либо алкашей", - сказал Гладилов.