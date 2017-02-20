20 февраля 2017, 18:32 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Директором Нарынской областной телерадиокомпании назначен Улан Бакиров. Соответствующий приказ о назначении подписал министр культуры, информации и туризма КР Тугелбай Казаков, сообщает перс-служба ведомства.

По ее информации, директор Департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма КР Бактыгуль Норузбаева представила трудовому коллективу Нарынской областной государственной телерадиовешщательной компании Улана Бакирова в качестве нового директора телеорганизации.

Бакиров Улан Самырбекович родился в Нарынской области. Имеет высшее образование, окончил Нарынский государственный университет имени С.Нааматова по специальности "Информационные и автоматизированные системы управления" с присвоением квалификации "Инженер".

Трудовую деятельность начал в 2008 году журналистом в ЗАО "5-й канал". В 2009-2010 годах работал обозревателем в информационной программе "Ала-Тоо" Общественной телерадиовещательной корпорации, в 2011-2012 годах корреспондентом в телерадиокомпании "ЭлТР".

С 2012 по 2013 годы работал главным редактором Отдела новостей Нарынской областной гостелерадиокомпании, в 2013 году занимал должность заместителя генерального директора телерадиокомпании "Ош ТВ".

С 2014 по 2016 годы исполнительный директор телерадиокомпании "Башат". В 2016 году вернулся в Общественную телерадиовещательну. корпорацию Кыргызской Республики, где до настоящего назначения проработал корреспондентом и ведущим информационно-аналитической передачи "Ала-Тоо".

Бейшенбек Калыков был освобожден от занимаемой должности директора Нарынской областной телерадиовещательной компании, в связи с переходом на другую работу.