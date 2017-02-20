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Директором Нарынской областной телерадиокомпании назначен Улан Бакиров

Источник:
http://kabar.kg/news/direktoro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411125-ru.html

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20 февраля 2017, 18:32       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Директором Нарынской областной телерадиокомпании назначен Улан Бакиров. Соответствующий приказ о назначении подписал министр культуры, информации и туризма КР Тугелбай Казаков, сообщает перс-служба ведомства.
По ее информации, директор Департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма КР Бактыгуль Норузбаева представила трудовому коллективу Нарынской областной государственной телерадиовешщательной компании Улана Бакирова в качестве нового директора телеорганизации.
Бакиров Улан Самырбекович родился в Нарынской области. Имеет высшее образование, окончил Нарынский государственный университет имени С.Нааматова по специальности "Информационные и автоматизированные системы управления" с присвоением квалификации "Инженер".
Трудовую деятельность начал в 2008 году журналистом в ЗАО "5-й канал". В 2009-2010 годах работал обозревателем в информационной программе "Ала-Тоо" Общественной телерадиовещательной корпорации, в 2011-2012 годах корреспондентом в телерадиокомпании "ЭлТР".
С 2012 по 2013 годы работал главным редактором Отдела новостей Нарынской областной гостелерадиокомпании, в 2013 году занимал должность заместителя генерального директора телерадиокомпании "Ош ТВ".
С 2014 по 2016 годы исполнительный директор телерадиокомпании "Башат". В 2016 году вернулся в Общественную телерадиовещательну. корпорацию Кыргызской Республики, где до настоящего назначения проработал корреспондентом и ведущим информационно-аналитической передачи "Ала-Тоо".
Бейшенбек Калыков был освобожден от занимаемой должности директора Нарынской областной телерадиовещательной компании, в связи с переходом на другую работу.

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