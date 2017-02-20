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Улан Бакиров возглавил Нарынскую областную телерадиокомпанию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/ulan-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411123-ru.html

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20 февраля 2017, 17:53       Комментарии

20 февраля директор Департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Бактыгуль Норузбаева представила трудовому коллективу Нарынской областной государственной телерадиовешщательной компании Улана Бакирова в качестве нового директора телеорганизации, сообщает пресс-служба ведомства.
Соответсвующий приказ о назначении подписал министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков.
Бакиров Улан Самырбекович родился в Нарынской области. Имеет высшее образование, окончил Нарынский государственный университет имени С.Нааматова по специальности "информационные и автоматизированные системы управления" с присвоением квалификации "инженер".
Трудовую деятельность начал в 2008 году журналистом в ЗАО "5-й канал". В 2009-2010 годах работал обозревателем в информационной программе "Ала-Тоо" Общественной телерадиовещательной корпорации, в 2011-2012 годах корреспондентом в телерадиокомпании "ЭлТР".
С 2012 по 2013 годы работал главным редактором Отдела новостей Нарынской областной гостелерадиокомпании, в 2013 году занимал должность заместителя генерального директора телерадиокомпании "Ош ТВ".
С 2014 по 2016 годы исполнительный директор телерадиокомпании "Башат". В 2016 году вернулся в Общественную телерадиовещательную корпорацию, где до настоящего назначения проработал корреспондентом и ведущим информационно-аналитической передачи "Ала-Тоо".
Бейшенбек Калыков освобожден от занимаемой должности директора Нарынской областной телерадиовещательной компании, в связи с переходом на другую работу.

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