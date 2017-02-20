Карганбек Самаков о беспределе со стороны следователей и мотивах его гонений

20 февраля 2017, 18:00 Комментарии

После судебного заседания по делу депутата Жогорку Кенеша V созыва Карганбека Самакова он встретился со сторонниками, которые пришли к зданию суда поддержать политика.

В разговоре со сторонниками Самаков отметил, что таких следователей, как Мирбек Расулов, нужно судить перед народом, чтобы искоренить беспредел в государстве.

"Вы все знаете, с какой жестокостью убили Медета Садыркулова, как сожгли троих человек. Сильные оперативники МВД во главе с Мелисом Турганбаевым нашли все доказательства, однако во время Бакиевых этот человек исполнил заказ и закрыл дело, сказав, что это просто ДТП. В Кыргызстане был сильный журналист Геннадий Павлюк, который писал всю правду. В Алмате его жестоко избили и сбросили с шестого этажа. Кореец Алдаяр Исманкулов работал в КГБ, имя и фамилия его кыргызские, он сам кореец, приближенный Максима Бакиева. И когда его задержали оперативники МВД, его тоже уничтожили. Этот Мирбек Расулов на сегодняшний день возглавляет главное следственное отделение Генеральной прокуратуры. В 2014 и 2015 годы он незаконно возбудил 4 тыс. 500 уголовных дел, и это установила комиссия Жогорку Кенеша. Это 4 тыс. 500 пострадавших семей! А почему они возбудили эти уголовные дела? Цель только одна – отобрать все, что имеется в этих домах, вплоть до последнего мешка муки, других причин там нет. Если бы 4 тыс. 500 уголовных дел были доказаны, значит, должны были арестовать 4 тыс. 500 человек. Они возбудили уголовные дела, затем у обвиняемых потребовали деньги", – сказал Самаков.

Он отметил, что из-за таких действия в стране в прошлом году закрылись 1 тыс. 500 больших и малых предприятий, а в течение 6 лет Кыргызстан потерял половину своего бюджета. Он отметил, что на протяжении нескольких лет работал над сохранением кыргызской государственности с помощью внесения в список нематериального наследия ЮНЕСКО объектов кыргызской культуры и истории. Самаков выразил мнение, что эта работа проделывалась и для сохранения границ государства.

"Многие подумают, что этот вопрос связан с нашей культурой, но дело не в этом. Наши народные ценности – это в первую очередь наша безопасность, вопросы границы и целостность Кыргызстана в будущем. Речь идет о том, существовать нам или нет. Сегодня на пике Хан-Тенгри имеется 645 млрд кубов ледника, через Кыргызстан в год протекает 55 млрд кубов воды, и только 7% этой воды пользуется население. Таш-Рабат, Шах Фазиль, Бурана. Причина того, что я хотел внести эти объекты в список нематериального наследия ЮНЕСКО, это проблемы границ. Сегодня мы имеем более 70 проблем на границах, ежегодно теряем около 3 тыс. гектаров земли. Во время каганата кыргызская земля распространялась от Ташкента до Учкургана, а сегодня вы видите ситуацию. В Андижане 2 миллиона кыргызов живут с паспортом Узбекистана. Чтобы завтра не возникли такие проблемы, как в 90-ые годы или в 2010 году, когда люди убивали друг друга, я старался внести в список нематериального наследия объекты на границах. Это их укрепит. У нас есть только документ 1930 года всесоюзного центрального исполнительного комитета, там написано, что границы сопредельных государств определяют по пойме рек и хребтам. В 2006-2007 году мы потеряли 5 тыс. гектаров земли в Чуйской и Таласской области потеряли. Но доказательств нет. А внесение в список нематериального наследия ЮНЕСКО могло бы стать международным паспортом, подтвержденным 198 странами. В Чуйской области под землей есть три города, которые стояли во время караханидов – Суяб, Баласагын, Невакет. Я стоял во главе процесса по внесению их в список ЮНЕСКО. Теперь на тысячу лет мы укрепили границы с Казахстаном, и никто не сможет опровергнуть это", – рассказал политик.

Карганбек Самаков отметил, что сейчас все проекты по известным вам причинам приостановлены, потому что видя его деятельность, некоторые стали думать, что он будет претендовать на пост президента.

"Я не стремлюсь к богатству и власти, зачем мне президентство? Дел, которые можно сделать для народа без богатства и власти, очень много. Напротив, те, кто хотят стать президентом и сделать что-то хорошее для народа, могли бы прийти ко мне, сказать: "Давай используем твои международные связи , чтобы вытащить народ из экономического кризиса, чтобы закрыть государственный долг". Но люди просто занимаются дешевой политикой, ставят родственников на должности и разворовывают бюджет", – сказал Самаков.

Экс-депутат рассказал и о том, что думает по делу Кылычбека Арпачиева, бывшего начальника следственного управления Генпрокуратуры, осужденного на 14 лет за вымогательство взятки у сына Самакова в 2015 году.

"Главного следователя Генеральной прокуратурыпосадили по заявлению моей семьи. Он с целой группой совершил государственное преступление. Придумали уголовное дело и 14 людей, работающих на госслужбе, привлекли. Специально задержали акима Аламединского района на один день, чтобы испугать его, чтобы все испугались и дали показания против меня. Люди взяли на себя вину, которой не было, а потом прокуратура сократила дело. Хотя возбужденное уголовное дело может сократить только суд. Вот где лежит преступление! И тогда на основании этого дела Сейитов, Арпачиев, Расулов захотели выжать у Самакова 2 млн долларов, устраивали пикеты у моего дома, приводили к моему дому международного мошенника Нурлана Асанова. Президент борется с коррупцией, а главный следователь страны сам ею занимается. Тогда мы написали на него заявление, и его посадили. И сегодня его подчиненные собрались и пытаются любыми способами посадить меня. Я их не боюсь. Жизнь, которую дал Аллах, только он и заберет. Я очень благодарен всем вам, что вы ищите справедливости, что поддерживаете меня", – сказал Самаков.