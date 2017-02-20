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Ташкент отказался принять авиарейс из Таджикистана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/tashke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411121-ru.html

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20 февраля 2017, 18:17       Комментарии

Рейс авиакомпании "Сомон Эйр" по маршруту Душанбе – Ташкент, который должен 20 февраля не был осуществлен, ташкентский аэропорт выслал в адрес таджикской авиакомпании уведомление об отказе приема первого рейса, сообщают местные СМИ. Причины отказа в письме не указывались.
В пресс-службе "Сомон Эйр" напомнили, что еще 10 февраля на переговорах в Ташкенте таджикской авиакомпании вручено эксплуатационное разрешение на осуществление полетов в аэропорт Ташкент с 20 февраля.
"Однако, сегодня "Сомон Эйр" получила сообщение из аэропорта Ташкента о запрете на выполнение полета", – отметили в пресс-службе компании.
Первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров. Им возвращены деньги, некоторым переоформлен билет на рейс по маршруту Душанбе – Худжанд.
Отметим, что между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим. Авиасообщение между странами прекращено в 1992 году.

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