Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV

20 февраля 2017, 18:06 Комментарии

Мобильный оператор О! информирует об обновлении списка телеканалов O!TV. Теперь пользователи мобильного телевидения могут наслаждаться просмотром отечественных телеканалов: "Ала-Тоо 24", "ЭлТР", "Любимый", "ОТРК", "ОТКР Баластан", "ОТКР Маданият", "ОТКР Музыка". Всего пользователям O!TV доступно 130 телеканалов.

Для того, чтобы воспользоваться мобильным телевидением O!TV и просматривать любимые телепередачи и фильмы на экранах устройств достаточно подключиться к обновленной линейке тарифных планов "Переходи на О!". Это предложение включает в себя не только мобильное телевидение, но и всё необходимое для современного пользователя смартфона – безлимитный мобильный интернет на максимальной скорости, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны.

К примеру, тариф "Переходи на О! Безлимит + TV Премиум" предусматривает всё необходимое для пользователя:

Безлимитный интернет на максимальной скорости;

Бесплатные звонки и SMS внутри сети;

60 минут в неделю для звонков на номера других операторов;

Доступ к 130 телеканалам в О!TV.

Кроме того, абоненты любого тарифного плана компании могут воспользоваться специальной услугой для мобильного телевидения – O!TV. С мобильным телевидением O!TV абоненты компании могут смотреть телевидение, не считая мегабайты и не беспокоясь об ограничении скорости. При этом мобильный интернет-трафик в сети О! для сервиса O!TV не тарифицируется.

Стоит отметить, что сервис позволяет просматривать отечественные и зарубежные телевизионные каналы в режиме онлайн на любом мобильном устройстве или на персональном компьютере. Воспользовавшись встроенным поиском, абонент быстро найдет нужный телеканал или передачу. Также пользователь сможет добавить интересные каналы в раздел "Избранное" для последующего просмотра.

Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать удобное и многофункциональное мобильное приложение O!TV в PlayMarket и AppStore. Ознакомиться с подробной информацией об услуге O!TV и с условиями новой линейки тарифов "Переходи на О!" можно на сайте www.o.kg

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!