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Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/populy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411120-ru.html

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Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV

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20 февраля 2017, 18:06       Комментарии

Мобильный оператор О! информирует об обновлении списка телеканалов O!TV. Теперь пользователи мобильного телевидения могут наслаждаться просмотром отечественных телеканалов: "Ала-Тоо 24", "ЭлТР", "Любимый", "ОТРК", "ОТКР Баластан", "ОТКР Маданият", "ОТКР Музыка". Всего пользователям O!TV  доступно 130 телеканалов.
Для того, чтобы воспользоваться мобильным телевидением O!TV и  просматривать любимые телепередачи и фильмы на экранах устройств достаточно подключиться к обновленной линейке тарифных планов "Переходи на О!". Это предложение включает в себя не только мобильное телевидение, но и всё необходимое для современного пользователя смартфона – безлимитный мобильный интернет на максимальной скорости, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны.
К примеру, тариф "Переходи на О! Безлимит + TV Премиум" предусматривает всё необходимое для пользователя:
Безлимитный интернет на максимальной скорости;
Бесплатные звонки и SMS внутри сети;
60 минут в неделю для звонков на номера других операторов;
Доступ к 130 телеканалам в О!TV.
Кроме того, абоненты любого тарифного плана компании могут воспользоваться специальной услугой для мобильного телевидения  – O!TV. С мобильным телевидением O!TV абоненты компании могут смотреть телевидение, не считая мегабайты и не беспокоясь об ограничении скорости. При этом мобильный интернет-трафик в сети О! для сервиса O!TV не тарифицируется.
Стоит отметить, что сервис позволяет просматривать отечественные и зарубежные телевизионные каналы в режиме онлайн на любом мобильном устройстве или на персональном компьютере. Воспользовавшись встроенным поиском, абонент быстро найдет нужный телеканал или передачу. Также пользователь сможет добавить интересные каналы в раздел "Избранное" для последующего просмотра.
Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать удобное и многофункциональное мобильное приложение O!TV в PlayMarket и AppStore. Ознакомиться с подробной информацией об услуге O!TV и с условиями новой линейки тарифов "Переходи на О!" можно на сайте www.o.kg
Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

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