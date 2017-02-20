Айсулуу Тыныбекова не смогла завоевать золото на соревнованиях в Швеции из-за травмы

20 февраля 2017, 17:53 Комментарии

Айсулуу Тыныбекова получила травму и не смогла завоевать золото на соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Тыныбекова участвовала в турнире по женской борьбе Klippan Ladies Open-2017 в Швеции и завоевала серебряную медаль.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 58 кг кыргызстанка сразилась с японкой Юзури Кумано и одержала победу со счетом 9:6.

В финальной схватке она должна была встретиться с россиянкой Валерией Кобловой, однако из-за травмы не смогла выйти на главный поединок.