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Айсулуу Тыныбекова не смогла завоевать золото на соревнованиях в Швеции из-за травмы

Источник:
http://knews.kg/2017/02/ajsulu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411119-ru.html

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20 февраля 2017, 17:53       Комментарии

Айсулуу Тыныбекова получила травму и не смогла завоевать золото на соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.
Тыныбекова участвовала в турнире по женской борьбе Klippan Ladies Open-2017 в Швеции и завоевала серебряную медаль.
В полуфинальном поединке в весовой категории до 58 кг кыргызстанка сразилась с японкой Юзури Кумано и одержала победу со счетом 9:6.
В финальной схватке она должна была встретиться с россиянкой Валерией Кобловой, однако из-за травмы не смогла выйти на главный поединок.

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