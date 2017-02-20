"Айтыш Фильм" презентовала новые короткометражные фильмы молодых кинорежиссеров Кыргызстана

20 февраля 2017, 17:59 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Роман Гайнанов – Кабар/. Сегодня в Доме кино им.Ч.Айтматова в Бишкеке киностудия "Айтыш фильм" совместно с Кыргызско-турецким университетом "Манас" презентовала короткометражные фильмы молодых режиссеров Фариды Сейталиевой, Элнуры Ташбаевой, Айжамал Болотовой, Зирегуль Кубандык кызы и Мээрим Догдурбековой.

Ежегодно киностудия "Айтыш фильм" оказывает поддержку молодым кинорежиссерам в создании короткометражных фильмов. Эта традиция зародилась вместе с проектом Кыргызстан – страна короткометражных фильмов, когда в рамках данного кинофестиваля были реализованы несколько таких короткометражных картин, как "Соль" Марата Сарулу, "Неоконченные сны" Тынчтыка Акималиева, "Письмо деду морозу" Акжола Бекболотова, "Песня дождя" Айгуль Бакановой и т.д. с целью поддержки и развития кыргызского кино. Помимо оказания технической и финансовой поддержки киностудия работала также над фестивальным продвижением фильмов, что является главным составляющим успеха картины.

Кинокартины являются дебютными работами выпускников КТУ "Манас", которые были сняты при технической поддержке киностудии Айтыш Фильм. Художественным руководителем картин выступил кинорежиссер, заслуженный артист КР, преподаватель факультета коммуникации КТУ "Манас" Артыкпай Суйундуков. Показ фильмов организовывается при поддержке Союза кинематографистов Кыргызстана. Напомним, что это не первая совместная работа "Айтыш фильма" и КТУ "Манас", ранее были реализованы такие кинопроекты, как "Таксист" реж. К.Адылбековой, "Мельница" реж. Н.Темирбек уулу и др. Основная цель поддержки состоит в стимулировании и раскрытии творческого потенциала молодых кинематографистов. Киностудия готова и в дальнейшем оказывать поддержку начинающим режиссерам и давать старт новым интересным проектам.

Всего было показано 4 фильма "Маленький сказитель", реж. Фарида Сейталиева, "Капля", реж. Элнура Ташбаева, "Лунная соната", реж. Айжамал Болотова, "Ночной гость", реж. Зирегуль Кубандык кызыи, "Бакыт", реж. Мээрим Догдурбекова.