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Крушение Боинга: турецкая авиакомпания оплатит обучение двоих детей, потерявших родителей в катастрофеКрушение Боинга: турецкая авиакомпания оплатит обучение двоих детей, потерявших родителей в катастрофеООН объявила о голоде в Южном СуданеООН объявила о голоде в Южном Судане

Первый вице-премьер КР встретился с родственниками Жакшылыка, чья семья погибла в результате крушения самолета

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/pervyi-vi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411115-ru.html

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20 февраля 2017, 17:48       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сегодня, 20 февраля, встретился с родственниками Жакшылыка Шералиева, оставшегося без попечения родителей в результате авиационной катастрофы "Боинг-747" в Сокулукском районе Чуйской области 16 января 2017 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Первый вице-премьер-министр навестил дедушку Жакшылыка, на воспитании которого в настоящее время находится мальчик.
Во время беседы М.Абулгазиев отметил, что все необходимое Жакшылыку со стороны государства будет предоставлено в полном объеме. Кроме того, он проинформировал, что турецкая сторона выразила готовность взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей, в частности Жакшылыка.
Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что в случае каких-либо трудностей родственники мальчика могут обратиться в Правительство.
В свою очередь дедушка Жакшылыка Шералы Сатыбалдиев выразил признательность всем кыргызстанцам и членам правительственной комиссии, которые оказывают помощь и поддержку по сей день.
Также первый вице-премьер-министр навестил одного из пострадавших Нурбека Солтокенова с целью ознакомления с условиями его проживания, который размещен вместе с сестрой в квартире для временного проживания.
Напомним, что на сегодня 12 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, размещены в квартирах для временного проживания со всеми удобствами на территории города Бишкек и Чуйской области.

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