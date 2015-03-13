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На участке автодороги "Бишкек-Ош" принудительно спущено 400 тыс кубов снега

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-uchast...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411114-ru.html

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Сошла лавина. Автодорога Бишкек-Ош закрыта на 36 часов

20 февраля 2017, 18:10       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. На участке автодороги "Бишкек-Ош" принудительно спущено 400 тыс кубометров снега, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, 20 февраля 2017 года под руководством оперативной группы МЧС КР были проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин на 223 км автодороги Бишкек-Ош. Было произведено 14 выстрелов, в результате чего на 4-х участках сошла снежная лавина, по предварительным данным, общий объем которой составляет 400 тыс кубометров. Данный участок временно закрыт в связи с расчисткой дороги от снежных масс, привлечены 2 ед. инженерной техники с ДЭП № 23.
Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин будут проведены под координацией оперативной группы МЧС КР с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил КР. Будут привлечены силы и средства служб Гражданской защиты (сопровождение сотрудниками МВД КР для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи от МЗ КР, спецтехники от Министерства транспорта и дорог КР).
МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрываться не будут. Данное мероприятие проводиться согласно распоряжению премьер-министра - начальника Гражданской защиты КР.
Основная цель мероприятия заключается в разгрузке снежной массы на очагах лавиноопасных участках. Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин на автодорогах Бишкек-Ош, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, Ала-Бука-Каныш-Кыя, Красная-Горка-Ак-Таш и на автодороге Каракол-Эңилчек будут проведены до 22 февраля 2017 года.

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