Кабмин подсчитал ущерб от трагедии в Дача СУ, идут переговоры о возмещении

20 февраля 2017, 17:47 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Кыргызстан направил официальное письмо турецкой компании с указанием суммы материального ущерба, нанесенного в результате крушения Boeing-747, сообщил на встрече с жителями Дача СУ первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, переговоры о возмещении ущерба велись с первых дней после трагедии.

"Согласно нашим подсчетам, сумма материального ущерба составляет 195 миллионов сомов. Турецкая сторона изначально готова оказать необходимую помощь. Кроме того, она готова взять на себя расходы по обучению двух детей, оставшихся без попечения родителей, с одобрения их ближайших родственников", - сказал первый вице-премьер.

© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Передача гуманитарной помощи собранной от кыргызстанцев жителям Дача СУ, пострадавшим в результате авиационной катастрофы "Боинг-747" Он подчеркнул, что правительство направило турецкой компании официальное письмо с указанием суммы материального ущерба, нанесенного пострадавшим в результате авиакатастрофы. Сейчас правительство решает проблему обеспечения пострадавших жильем и добивается соответствующих выплат от турецкой стороны.

"Сегодня это является одной из первостепенных задач, которые мы обязаны решить", - отметил Абулгазиев.

Первый вице-премьер заметил: пострадавшим не следует доверяться тем, кто предлагает юридические услуги для получения компенсации. По его словам, "государство и есть адвокат", больше всех заинтересованный в том, чтобы люди получили всю полагающуюся им материальную помощь.

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.

О последствиях авиакатастрофы и жизни пострадавших спустя месяц после трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>