Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Айтыш Фильм" презентовала новые короткометражные фильмы молодых кинорежиссеров Кыргызстана"Айтыш Фильм" презентовала новые короткометражные фильмы молодых кинорежиссеров КыргызстанаМилиция патрулирует лавиноопасные участки автодорогМилиция патрулирует лавиноопасные участки автодорог

Россия заинтересована в развитии промышленности Кыргызстана — эксперт РАН

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411112-ru.html

Похожие новости

Гладилов: Многие телепередачи российских каналов смотреть уже невозможно

Депутат Европарламента: Шаги Кыргызстана на пути парламентаризма и планы на будущее впечатляют

Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV

"Айтыш Фильм" презентовала новые короткометражные фильмы молодых кинорежиссеров Кыргызстана

Торага: Диалог между Кыргызстаном и Евросоюзом никогда не прекращался

20 февраля 2017, 17:58       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Россия заинтересована в том, чтобы Кыргызстан развивал свою промышленность и обеспечивал граждан рабочими местами, сообщила заведующая сектором Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Елена Кузьмина.
Сегодня, 20 февраля, кыргызстанские и российские эксперты обсудили в Бишкеке проблемы самой активной части населения республики в рамках форума "Молодежь. Инновации. Будущее". Мероприятие организовали фонд "Евразийцы - Новая волна" и Академия государственного управления при президенте КР.
По словам Кузьминой, во многом снизить социальную напряженность и решить ряд экономических проблем страны можно за счет развивающегося сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.
"Мы близки не только с исторической точки зрения, но и с экономической. Мы являемся членами ЕАЭС, и Россия продолжает выступать крупным экономическим партнером Кыргызстана", - рассказала Кузьмина.
Она отметила, что из РФ поступают разные инвестиции, в частности, вложения "Газпрома", а также кредиты Российско-Кыргызского фонда развития.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум