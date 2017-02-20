Россия заинтересована в развитии промышленности Кыргызстана — эксперт РАН

20 февраля 2017, 17:58 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Россия заинтересована в том, чтобы Кыргызстан развивал свою промышленность и обеспечивал граждан рабочими местами, сообщила заведующая сектором Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Елена Кузьмина.

Сегодня, 20 февраля, кыргызстанские и российские эксперты обсудили в Бишкеке проблемы самой активной части населения республики в рамках форума "Молодежь. Инновации. Будущее". Мероприятие организовали фонд "Евразийцы - Новая волна" и Академия государственного управления при президенте КР.

По словам Кузьминой, во многом снизить социальную напряженность и решить ряд экономических проблем страны можно за счет развивающегося сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

"Мы близки не только с исторической точки зрения, но и с экономической. Мы являемся членами ЕАЭС, и Россия продолжает выступать крупным экономическим партнером Кыргызстана", - рассказала Кузьмина.

Она отметила, что из РФ поступают разные инвестиции, в частности, вложения "Газпрома", а также кредиты Российско-Кыргызского фонда развития.