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Легковушку на "объездной" смял грузовик — погиб водитель-подросток

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411111-ru.html

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20 февраля 2017, 18:08       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. В воскресенье, 19 февраля, примерно в 17.30 на объездной трассе недалеко от Бишкека произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) ГУВД Чуйской области.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ воскресенье, 19 февраля, примерно в 17.30 на объездной трассе недалеко от Бишкека произошло смертельное ДТП "В районе села Мыкан водитель автомашины ВАЗ-2107 ("Жигули") не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной Volvo, которая двигалась в западном направлении. Затем легковушку отбросило и она столкнулась с бусом Ford Transit", - отметили в пресс-службе ГУМП.
В милиции добавили, что 17-летнего водителя "Жигулей" доставили в Чуйскую областную больницу, но он скончался от полученных травм, не приходя в сознание.
Ведется следствие.
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