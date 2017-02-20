Летчики базы "Кант" оказали помощь семье воина-"афганца" из села Люксембург

20 февраля 2017, 18:09 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" оказали помощь семье воина-"афганца" Виктора Марковского, сообщает пресс-служба военного объекта.

Представители авиабазы привезли подарки матери героя-танкиста Нине Марковской. Со словами благодарности за то, что она воспитала замечательного человека, пожертвовавшего своей жизнью ради спасения боевого товарища, к Нине Ивановне обратился майор Виктор Пасечник.

"Двенадцать лет назад Нина Ивановна похоронила мужа и сейчас живет с сыном Сергеем, который в результате аварии стал инвалидом. Все эти годы мать героя-танкиста морально и материально поддерживает из Москвы Виталий Босенко - командир батальона, где служил сын. Летчики авиабазы также не остались в стороне и привезли продуктовый набор: крупы, масло, мясные и рыбные консервы и многое другое", - говорится в сообщении.

Виктор Марковский - выпускник школы села Люксембург (Ысык-Атинский район) - с детства мечтал стать военным. Он окончил Ташкентское высшее военное танковое училище с красным дипломом. За полтора года службы в Афганистане участвовал в 14 боевых операциях. 8 мая 1988-го танковая рота, которой командовал лейтенант Марковский, вела бой на караванном пути у кишлака Чахарсары. Его танк подвергся сильному минометному обстрелу, заряжающий был тяжело ранен. Командир вынес его в укрытие и оказал первую помощь, но сам при этом получил смертельные ранения, от которых скончался.

За мужество, отвагу и героизм гвардии лейтенант Виктор Марковский был посмертно награжден орденом Красного Знамени. Его именем названа улица в родном селе.