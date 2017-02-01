Омбудсмен ознакомился с соблюдением прав человека в Таласской области

20 февраля 2017, 17:28 Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев посетил Таласскую область. В программу его рабочего визита входила проверка ИВС в областном Управлении внутренних дел, а также ряд других встреч и мониторингов, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

В ИВС он встретился с заключенными.

"В изоляторе находятся 22 человека, из них – две женщины. Каких-либо серьезных жалоб на сотрудников ИВС со стороны заключенных не поступило. Однако омбудсмен отметил слабую работу отопительной системы, в помещениях и камерах ИВС холодно, а также необходимость строительства нового здания СИЗО и ИВС. На сегодняшний день в Таласской области имеются 2 ИВС. Они используются также в качестве следственных изоляторов, так как в области они отсутствуют", – говорится в сообщении.

Кубат Оторбаев посетил Бакай-Атинское социальное стационарное учреждение общего типа для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).

"Он побеседовал с пациентами учреждения, в ходе которой обсуждались вопросы, касающиеся получения ими социальных пособий, условий содержания и обеспечения питанием. Жалоб от пациентов не поступило. Тем не менее, ряд замечаний, прозвучавших во время диалога, Кубат Оторбаев взял под личный контроль и дал соответствующие распоряжения Уполномоченному представителю по Таласской области. Также он ознакомился с работой Чалдыбарской школы-интерната для детей сирот. После чего акыйкатчы осмотрел территорию школы, ознакомился с условиями обучения и проживания учащихся. По итогам мониторинга, отмечена положительная работа школьной администрации", – отметили в пресс-службе.

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