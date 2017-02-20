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Крушение Боинга: турецкая авиакомпания оплатит обучение двоих детей, потерявших родителей в катастрофе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/krushe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411106-ru.html

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Крушение Боинга: Кыргызстан оценил материльный ущерб в 195 млн сомов

20 февраля 2017, 17:50       Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев встретился с родственниками Жакшылыка Шералиева, оставшегося без попечения родителей в результате авиационной катастрофы "Боинг-747" в Сокулукском районе Чуйской области 16 января 2017 года, сообщает пресс-служба правительства.
Абулгазиев навестил дедушку Жакшылыка, на воспитании которого в настоящее время находится мальчик.
"Абулгазиев отметил, что все необходимое Жакшылыку со стороны государства будет предоставлено в полном объеме. Кроме того, он проинформировал, что турецкая сторона выразила готовность взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей, в частности Жакшылыка. В случае каких-либо трудностей родственники мальчика могут обратиться в правительство", – говорится в сообщении.
Также первый вице-премьер-министр навестил одного из пострадавших Нурбека Солтокенова с целью ознакомления с условиями его проживания, который размещен вместе с сестрой в квартире для временного проживания.
Напомним, что на сегодня 12 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, размещены в квартирах для временного проживания со всеми удобствами на территории города Бишкек и Чуйской области.
Отметим, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.
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