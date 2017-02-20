Шыкмаматов о проверке родственников "атамекеновцев": Это высшая точка политической агонии

20 февраля 2017, 17:22 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал K-News поручение Генеральной прокуратуры проверить уплату налогов всех ближайших родственников троих "атамекеновцев".

"Это высшая точка политической агонии, это даже не подлежит какому-то объяснению, законно это или нет. Они сейчас наступают по всем фронтам, обращаются во всех госструктуры, где бы найти что-то. Грубо говоря, они начали копать под нас. Сейчас весь админресурс направлен на это, как будто в Кыргызстане нет других проблем, других приоритетов. Вся государственная машина брошена на то, чтобы искать, найти, дискредитировать. Дошли до того, что уже будут проверять уплату налогов 8-летней девочки", − сказал депутат.

Напомним, ранее в ГНС сообщили, что получили предписание Генеральной прокуратуры представить сведения об уплате налоговых отчислений с 2005 года ближайшими родственниками депутатов от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой. Отчет в Генпрокуратуре требуют представить и от 86-летней матери Текебаева и от его восьмилетней дочери Айсары. Всего в список внесены 26 человек – родители, братья и сестры, супруги и дети депутатов.

14 ноября 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев предоставил президенту Алмазбеку Атамбаеву трастовые документы и апостиль, которые, по его словам, получены из официальных органов Белиза. В представленной "декларации траста" от 4 апреля 2012 года всплыли имена трех высокопоставленных чиновников, а ныне депутатов от оппозиционной фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова.