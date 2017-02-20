Торага: Диалог между Кыргызстаном и Евросоюзом никогда не прекращался

20 февраля 2017, 17:23 Комментарии

Торага Жогорку Кенеша КР Чыныбай Турсунбеков сегодня, 20 февраля, встретился с председателем делегации комитетов Европарламента по парламентскому сотрудничеству ЕС-Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и отношениям с Туркменистаном и Монголией Иветой Григуле.

В ходе встречи Чыныбай Турсунбеков отметил, что диалог между Кыргызстаном и Европейским Союзом продолжается в постоянном режиме.

"Состоявшийся накануне успешный визит президента Кыргызстана в Брюссель является третьим за последние четыре года, что говорит о приверженности Кыргызстана развитию тесного и эффективного сотрудничества с ЕС. Ответные визиты депутатов Европейского парламента, Федерального канцлера ФРГ, министра иностранных дел Германии также продемонстрировали поддержку европейских стран и институтов избранного Кыргызстаном пути развития", - подчеркнул Торага.

Касаясь темы межпарламентского сотрудничества, Чыныбай Турсунбеков сказал, что Кыргызстан заинтересован в их дальнейшем развитии. "В рамках нашего межпарламентского диалога могут быть созданы хорошие возможности для укрепления двусторонних отношений в целом. Также нам интересны практика и опыт европейского парламентаризма", - добавил он.

В свою очередь Ивета Григуле отметила, что Кыргызстан является важным партнером Европейского Союза в Центральной Азии. "Курс демократии и власти закона, который избрала ваша республика, кардинально отличается от пути других государств в этом регионе. Кыргызстан является независимой страной уже более 20 лет, однако, поистине демократические преобразования мы наблюдаем последние пять, шесть лет. Это очень маленький срок для построения демократии, но вы уже добились больших успехов", - резюмировала сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества.