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Адылкана Бекболотова назначили главным тренером сборной КР по боксу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355712_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411103-ru.html

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20 февраля 2017, 17:25       Комментарии

Адылкана Бекболотова назначили главным тренером сборной Кыргызстана по боксу на следующий олимпийский цикл. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщило Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта.
По их данным, он был назначен 7 февраля этого года и приказ был подписан бывшим главой Дирекции по олимпийским видам спорта Назирдином Акылбековым.
Помимо этого, старшим тренером сборной по боксу стал Айбек Абдымомунов.
Отметим, в предыдущий четырехлетний срок Бекболотов также был главным тренером и готовил сборную на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Кандидатуры главных и старших тренеров предлагают соответствующие федерации по видам спорта, после рассмотрения дирекция назначает их на должности.
На основании Положения о главном тренере национальной сборной команды Кыргызской Республики по олимпийским видам спорта, Дирекцией по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта назначены тренеры по боксу на следующий олимпийский цикл.

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