Адылкана Бекболотова назначили главным тренером сборной КР по боксу

20 февраля 2017, 17:25 Комментарии

Адылкана Бекболотова назначили главным тренером сборной Кыргызстана по боксу на следующий олимпийский цикл. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщило Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По их данным, он был назначен 7 февраля этого года и приказ был подписан бывшим главой Дирекции по олимпийским видам спорта Назирдином Акылбековым.

Помимо этого, старшим тренером сборной по боксу стал Айбек Абдымомунов.

Отметим, в предыдущий четырехлетний срок Бекболотов также был главным тренером и готовил сборную на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Кандидатуры главных и старших тренеров предлагают соответствующие федерации по видам спорта, после рассмотрения дирекция назначает их на должности.

На основании Положения о главном тренере национальной сборной команды Кыргызской Республики по олимпийским видам спорта, Дирекцией по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта назначены тренеры по боксу на следующий олимпийский цикл.