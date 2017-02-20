Триста африканцев прорвали границу Испании

Около 300 беженцев-африканцев перелезли через пограничный забор и пробрались на территорию автономного города Сеута, принадлежащего Испании, сообщает Лента.ру.
По данным агентства, многие из них рассредоточились по городу и стали праздновать успешное попадание на территорию ЕС. 17 февраля в ходе схожей попытки границу Испании преодолели около 500 нелегалов.
Сеута - полуанклав Испании на северном побережье Марокко.
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