Сегодня: антитеррор - удар с воздуха, каракольцы готовят митинг, шайбу!

20 февраля 2017, 17:30 Комментарии

Заседаний не будет. Опустел парламент, на этой неделе не планируется ни проведения сессий, ни каких-либо обсуждений в комитетах и фракциях. Как сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша, с понедельника по пятницу включительно депутаты будут встречаться с избирателями в регионах. Кстати, это вполне уважительная причина для того, чтобы на законных основаниях передохнуть от очень нервной законотворческой деятельности.

Интересно, сколько встреч с жителями отдаленных районов успеют провести народные избранники? Не менее любопытно, в какие уголки Кыргызстана парламентарии вообще собираются заглянуть? Эта сторона деятельности депутатов скрыта от посторонних глаз. Никаких графиков встреч с населением не существует, тем не менее представители Жогорке Кенеша постоянно ссылаются на занятость и важные поездки в регионы. Видимо, парламентарии в очередной раз выполняют некую важную миссию, просто о ней никто ничего не знает. И, видимо, не узнает.

Антитеррор – удар с воздуха. Российские штурмовики Су-25 с авиабазы "Кант" нанесли ракетно-бомбовые удары по целям в горах Кыргызстана. Все цели обозначающие объекты условного противника были успешно поражены с первой попытки. Силам и средствам врага нанесено гарантированное огневое поражение.

Отмечается, что учебные вылеты с бомбометанием и пусками ракет были проведены в рамках подготовки к всеармейским соревнованиям по авиадартсу, которые состоятся летом текущего года. Экипажи выполнили элементы сложного пилотирования на малых и средних высотах, отработали одиночные и групповые вылеты.

Президент выразил соболезнования родным погибших под лавинами. Глава государства дал поручение правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в результате стихийного бедствия домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, накануне лавина обрушилась на село Жаш-Тилек в Чон-Алайском районе. Под завалами оказались два жилых дома. Одиннадцать человек пострадали,двое детей погибли. Другая лавина сошла 19 февраля на село Кожо-Келен в Кара-Суйском районе. Снежная масса накрыла дом местной жительницы, спасти ее не удалось.

По данным МЧС, в горных регионах Кыргызстана сохраняется высокая вероятность схода лавин. На склонах скопилось большое количество осадков, с потеплением снежные массы становятся нестабильными. Чрезвычайное ведомство призывает граждан, находящихся в горной местности быть предельно внимательными и осторожными. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по горным дорогам.

Каракольцы выйдут на митинг против плохих дорог. Жители главного города Иссык-Кульской области намерены провести акцию у здания местной государственной администрации. Они поставят перед властями вопрос о состоянии дорог и тротуаров. Некоторые улицы в населенном пункте не ремонтировались более 50 лет, а латания ям не дает никакого результата.

Горожане наедятся получить четкий ответ по поводу того, когда муниципалитет и полномочное представительство правительства в регионе возьмутся за ремонт дорог. Они в Караколе находятся просто в ужасающем состоянии, асфальтового покрытия практически не осталось. Даже центральные улицы изрыты глубокими ямами, заполненными грязной жижей.

23 февраля - выходной. Сейчас этот праздник называется Днем защитника Отечества, в Кыргызстане эта дата отмечается официально и поэтому четверг на этой неделе будет нерабочим. Других переносов в связи с этим не предусмотрено. За исключением того, что в среду бюджетников могут на час раньше отпустить с работы.

В СССР 23 февраля отмечался как день образования Советской армии и Военно-морского флота. Постепенно эта дата стала праздником для всех мужчин, которых чествуют как защитников Родины. В следующем году этой традиции исполнится ровно 100 лет.

Шайбу, шайбу! С победы на зимних Азиатских играх в японском Саппоро стартовала сборная Кыргызстана по хоккею. С разгромным счетом 5:0 наша дружина одержала верх над командой Кувейта. У соперников не было практически ни одного шанса, чтобы зацепится за эту игру. Наши спортсмены были на голову сильнее соперников.

Сегодня на турнире день отдыха, а завтра у сборной Кыргызстана важная игра с командой Филиппин. В своей подгруппе у наших хоккеистов есть хорошая возможность занять первое место и, по прогнозам специалистов, они значатся в числе главных претендентов на малые золотые медали зимних Азиатских игр.