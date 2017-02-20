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ГП КР: Отдельные граждане по-своему интерпретируют ситуацию вокруг дела по имуществу М.Бакиева

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gp-kr-otd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411099-ru.html

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20 февраля 2017, 17:43       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Отдельные граждане по-своему интерпретируют ситуацию вокруг уголовного дела по имуществу Максима Бакиева. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Как отмечается, в последнее время в отдельных СМИ муссировано распространяются материалы по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного вывода из-под ареста и отчуждения недвижимого имущества, расположенного по адресу г.Бишкек, ул.Скрябина, д.45-45"А".
"Стороны дискуссий, в числе которых и ученые, и группа юристов, и отдельные граждане, по-своему интерпретируют ситуацию вокруг возбужденного уголовного дела. Заинтересованными лицами общественности преподносятся различные сведения, "доводы" и "факты", идут различные толкования, порой выходящие за рамки существа вопроса. При этом, некоторые интервьюеры неподдельной энергичностью озвучивают на пресс-конференциях никем не проверенные утверждения, вводя общественность в заблуждение", - отметили в ГП.
Сообщается, что Генеральной прокуратурой КР 16 февраля 2017 года санкционирован арест на вышеуказанное недвижимое имущество. 18 февраля 2017 года постановлением руководителя следственной группы ГСБЭП при Правительстве КР, в соответствии с требованиями статьи 119 УПК Кыргызской Республики, данное недвижимое имущество описано. В целях пресечения противоправных действий арестованное недвижимое имущество передано Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве КР на ответственное хранение.
"В настоящее время Следственным управлением ГСБЭП расследуется уголовное дело, в ходе которого будут исследованы все обстоятельства и действиям всех причастных лиц будет дана юридическая оценка
В связи с чем, просим заинтересованные стороны не забегать вперед, давая пресс-конференции, которые могут быть расценены как давление на следствие. Подобного рода вмешательство со стороны третьих лиц создаст отрицательную тенденцию следственной практике. Поэтому призываем неукоснительно выдерживать требования уголовного законодательства", - говорится в сообщении.

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