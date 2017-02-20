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Крушение Боинга: Кыргызстан оценил материльный ущерб в 195 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/krushe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411098-ru.html

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20 февраля 2017, 16:51       Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 20 февраля, посетил село "Дача-Су", которые пострадали в результате авиационной катастрофы "Боинг-747" в Сокулукском районе Чуйской области 16 января 2017 года, сообщает пресс-служба правительства.
В рамках встречи Мухамметкалый Абулгазиев подчеркнул, что правительство направило турецкой стороне официальное письмо с указанием суммы по возмещению материального ущерба нанесенного Кыргызстану, в частности пострадавшим в результате авиационной катастрофы.
"С первых дней трагедии с турецкой стороной велись переговоры по возмещению ущерба. По нашим подсчетам сумма материального ущерба составляет 195 млн сомов. Турецкая сторона изначально готова предоставить необходимую помощь и изучить наше письмо. Кроме того, они готовы взять на себя материальные расходы,связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей с одобрения их ближайших родственников", – сказал первый вице-премьер-министр.
Первый вице-премьер-министр акцентировал внимание на том, чтобы люди не шли на поводу тех, кто предлагает свои юридические услуги в целях выплаты полагающихся компенсаций. Он заверил в том, что государство и есть "адвокат", который больше всех заинтересован в том, чтобы пострадавшие получили всю полагающуюся им материальную помощь и компенсации.
"Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что в настоящее время на специальный счет МЧС, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило более 91 млн сомов. Данный спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать. Жители обратились с просьбой к правительственной комиссии организовать мобильную клинику, которая бы в течение некоторого времени находилась на территории поселка и оказывала бы необходимую медицинскую помощь. Первый вице-премьер-министр поручил министру здравоохранения решить данный вопрос, обеспечив необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.
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