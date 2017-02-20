Правительство КР оценило ущерб от крушения Боинга в 195 млн сомов

20 февраля 2017, 17:06 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев сегодня, 20 февраля, посетил село Дача-Су, которое пострадало в результате авиационной катастрофы Боинг-747 в Сокулукском районе Чуйской области 16 января 2017 года.

Встреча с жителями началась с прочтения молитвы по погибшим.

"Правительственная комиссия, созданная для изучения причин авиационной катастрофы самолета Боинг-747, приехала специально для передачи гуманитарной помощи, собранной от кыргызстанцев. Ранее первым этапом пострадавшим и родственникам погибших была передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал первый вице-премьер.

В рамках встречи Мухамметкалый Абулгазиев подчеркнул, что правительство направило турецкой стороне официальное письмо с указанием суммы по возмещению материального ущерба, нанесенного Кыргызстану, в частности пострадавшим в результате авиационной катастрофы.

"С первых дней трагедии с турецкой стороной велись переговоры по возмещению ущерба. По нашим подсчетам, сумма материального ущерба составляет 195 млн сомов. Турецкая сторона изначально готова предоставить необходимую помощь и изучить наше письмо. Кроме того, они готовы взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей с одобрения их ближайших родственников", - сказал Абулгазиев.

Он отметил, что правительство ведет всю необходимую работу по решению вопроса, связанного с обеспечением жилья пострадавших и добивается соответствующих выплат от турецкой стороны.

"На сегодня это является одной из первостепенных задач, которую мы обязаны и должны решить", - отметил Мухамметкалый Абулгазиев.

Первый вице-премьер акцентировал внимание на том, чтобы люди не шли на поводу тех, кто предлагает свои юридические услуги в целях выплаты полагающихся компенсаций. Он заверил в том, что государство и есть "адвокат", который больше всех заинтересован в том, чтобы пострадавшие получили всю полагающуюся им материальную помощь и компенсации.

Абулгазиев сообщил, что в настоящее время на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило более 91 млн сомов. Данный спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать.

В ходе встречи жители выразили свою признательность и благодарность за оказываемую поддержку и помощь, а также обратились с просьбой к правительственной комиссии организовать мобильную клинику, которая бы в течение некоторого времени находилась на территории поселка и оказывала бы необходимую медицинскую помощь.

Первый вице-премьер поручил министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву решить данный вопрос, обеспечив необходимую помощь.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.