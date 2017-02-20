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Братья Усуповы стали чемпионами Кыргызстана по вольной борьбе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355699_br...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411096-ru.html

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20 февраля 2017, 17:15       Комментарии

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе среди мужчин. Всего на ковер вышли 275 борцов в восьми весовых категориях.
Во второй день чемпионата 134 борца поборолись за четыре комплекта медалей. Финальные встречи начались с тяжелых весовых категорий и первыми встретились борцы категории до 125 кг. За золото боролись Айбек Усупов и Музафар Жаппуев. В этой встрече Усупов одержал досрочную победу ввиду явного преимущества.
Затем на ковер вызвали борцов весовой категории до 86 кг, где также выступал один из братьев Усуповых - Саякбай, который провел поединок за первое место с Бактыяром Карагул уулу. Он также без особого труда добился победы над своим соперником, завершив свой поединок великолепным броском, и стал чемпионом страны.
В следующем весе до 70 кг Музафару Юнусову в финале конкуренцию составил Умоталы Шарыпбек уулу. Сначала схватки Юнусов провел два наката, и мог бы завершить поединок досрочно набрав нужное количество баллов. Однако соперник не дал ему этого сделать и упорно пытался сравнять счет, но безрезультатно. В итоге чемпионом стали Юнусов.
Зрелищной была встреча между Улукбеком Жолдошбековым и Эрназаром Акматалиевым. Соперников во втором периоде разделял один балл, и более опытный борец Жолдошбеков сумел обмануть соперника и выйти вперед, а за несколько секунд до окончания поединка, избегая соперника, поймал его на красивом броске. Тем самым завоевав симпатии зрителей.
Отметим, в первый день чемпионата также медали разыгрывались в четырех весовых категориях, где золотые медали завоевали Хуршид Парпиев, Аскарбек Абдыгапар уулу, Муслим Евлаев и Орозбек Аширов.

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