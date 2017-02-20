ГИК планирует выдавать кредиты не только бюджетникам, но и другим категориям граждан

20 февраля 2017, 16:49 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Государственная ипотечная компания (ГИК) Кыргызстана готовится подписать соглашение с Немецким банком развития на 11 млн евро, сообщил председатель ГИК Бактыбек Шамкеев.

Как он отметил, на сегодняшний день ипотека выдается только сотрудникам бюджетных организаций. Но есть планы по выдаче кредитов остальным категориям граждан, в том числе сотрудники коммерческих структур. "Мы предполагаем выдачу кредитов из других ресурсов финансирования. В настоящее время ведутся завершающие переговоры по подписанию проекта с Немецким банком развития на 11 млн евро. Из них 10,5 млн евро будет направлено на финансирование всех категорий граждан. В основном, это будут граждане, проживающие в регионах", - сказал Б.Шамкеев.

По его словам, ГИК подписало соглашение с Министерством финансов КР на выдачу 2,5 млрд сомов. В рамках этого, Минфином в 2016 году был выделен 1 млрд сомов и по мере освоения средств компания подает заявку и Минфин выдает средства траншами. "Мы уже ждем следующий транш от Министерства финансов", - отметил глава ГИК.

Кроме этого, компания намерена направить на эти цели средства от продажи ипотечных ценных бумаг. На этот год запланировано выпустить ипотечные ценные бумаги на 300-500 млн сомов.