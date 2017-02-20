В Кыргызстане госпособия получают более 360 тыс человек

20 февраля 2017, 16:53 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Численность получателей государственных пособий по состоянию на 1 января 2017 года составила 360,2 тыс. человек. Такие данные были озвучены на коллегии Министерства труда и социального развития КР, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, по состоянию на 1 февраля социальные выплаты в виде пособий и компенсаций получили более 454 тыс. человек.

Численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей (ЕПМС), составила 275,9 тыс. человек и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%, что связано с проведением определенных мер по усилению адресности назначения пособий. Средний размер ЕПМС составил 873,4 сом (рост - 13,5%).

На 4,7% увеличилась численность получателей ежемесячных социальных пособий (ЕСП) и составила 84,3 тыс. человек. Средний размер ЕСП составил 2394,3 сом.

На выплату государственных пособий из средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства на общую сумму 5 млрд 396,4 млн. сомов, из них на выплату ЕПМС – 2 млрд 966 млн. сомов, ЕСП – 2 млрд 430,4 млн. сомов.