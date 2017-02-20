Сумма материального ущерба, нанесенного в результате авиакатастрофы на Дачи СУ составила 195 млн сомов, - М.Абулгазиев

20 февраля 2017, 16:54 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 20 февраля посетил село "Дача СУ", которые пострадали в результате авиационной катастрофы "Боинг-747" в Сокулукском районе Чуйской области 16 января.

Как сообщила пресс-служба правительства, встреча с жителями началась с прочтения молитвы по погибшим.

"Правительственная комиссия, созданная для изучения причин авиационной катастрофы самолета "Боинг-747", приехала специально для передачи гуманитарной помощи собранной от кыргызстанцев. Ранее первым этапом пострадавшим и родственникам погибших была передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал первый вице-премьер-министр.

В рамках встречи М.Абулгазиев подчеркнул, что правительство направило турецкой стороне официальное письмо с указанием суммы по возмещению материального ущерба нанесенного Кыргызстану, в частности пострадавшим в результате авиационной катастрофы.

"С первых дней трагедии с турецкой стороной велись переговоры по возмещению ущерба. По нашим подсчетам сумма материального ущерба составляет 195 млн. сомов. Турецкая сторона изначально готова предоставить необходимую помощь и изучить наше письмо. Кроме того, они готовы взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей с одобрения их ближайших родственников", - сказал первый вице-премьер-министр.

Он отметил, что правительство ведет необходимую работу по решению вопроса, связанного с обеспечением жилья пострадавших и добивается соответствующих выплат от турецкой стороны.

"На сегодня это является одной из первостепенных задач, которую мы обязаны и должны решить", - отметил М.Абулгазиев.