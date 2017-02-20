На водителя посольства РФ, совершившего ДТП, возбудили дело

20 февраля 2017, 16:25 Комментарии

На водителя посольства России совершившего ДТП в Бишкеке возбужденно уголовное дело по статье 281 часть 2 УК КР "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью". Об этом K-News сообщили в ГУВД Бишкека.

Уголовное дело возбуждено сегодня, также начат допрос очевидцев.

"Сегодня следователи должны начать допрос свидетелей, однако никто так и не явился. Водитель посольства до сих пор находится в больнице",- прокомментировали в ГУВД.

Редакции K-News удалось связаться с женой погибшего водителя буса. Она рассказал, что со стороны посольства никто так и не позвонил.

"Они даже не появились, никаких соболезнований не было с их стороны, не предлагали материальную помощь, ведь они все прекрасно понимают, что в такой ситуации нужно делать. Даже извинений я так и не услышала", − рассказала она.

В свою очередь в посольстве России утверждают, что сотрудники уже работают с родственниками погибшего в плане оказания материальной помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения джипа Toyota Prado и грузового буса Mercedes погиб водитель буса. Джип числится за посольством РФ в Кыргызстане. На видеосервере YouTube опубликовано видео, на котором запечатлен момент аварии. Белая машина с дипномерами проезжает на красный свет светофора и врезается в бус.