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На водителя посольства РФ, совершившего ДТП, возбудили дело

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-vod...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411090-ru.html

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Родственникам погибшего в ДТП водителя спринтера окажут материальную помощь, - посольство России в Кыргызстане

20 февраля 2017, 16:25       Комментарии

На водителя посольства России совершившего ДТП в Бишкеке возбужденно уголовное дело по статье 281 часть 2 УК КР "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью". Об этом K-News сообщили в ГУВД Бишкека.
Уголовное дело возбуждено сегодня, также начат допрос очевидцев.
"Сегодня следователи должны начать допрос свидетелей, однако никто так и не явился. Водитель посольства до сих пор находится в больнице",- прокомментировали в ГУВД.
Редакции K-News удалось связаться с женой погибшего водителя буса. Она рассказал, что со стороны посольства никто так и не позвонил.
"Они даже не появились, никаких соболезнований не было с их стороны, не предлагали материальную помощь, ведь они все прекрасно понимают, что в такой ситуации нужно делать. Даже извинений я так и не услышала", − рассказала она.
В свою очередь в посольстве России утверждают, что сотрудники уже работают с родственниками погибшего в плане оказания материальной помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения джипа Toyota Prado и грузового буса Mercedes погиб водитель буса. Джип числится за посольством РФ в Кыргызстане. На видеосервере YouTube опубликовано видео, на котором запечатлен момент аварии. Белая машина с дипномерами проезжает на  красный свет светофора и врезается в бус.

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