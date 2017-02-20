Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим из-за лавинАтамбаев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим из-за лавинНа водителя посольства РФ, совершившего ДТП, возбудили делоНа водителя посольства РФ, совершившего ДТП, возбудили дело

Зампред Верховного суда А.Базаралиева встретилась с представителями проекта Евросоюза

Источник:
http://kabar.kg/news/zampred-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411088-ru.html

Похожие новости

С.Аширова из КР прошла слепые прослушивания на украинском проекте шоу "Голос"

Разработчики проекта цивилизованного паркинга в Бишкеке рассказали, как он будет работать

Представительство Сети Развития Ага-Хана готово реализовывать новые проекты в КР

ЕЭК планирует рассмотреть проект Соглашения о принципах и подходах в области государственного надзора в ЕАЭС

Завотделом внешней политики Аппарата президента А.Субакожоева об итогах визита А.Атамбаева в страны Евросоюза (интервью)

20 февраля 2017, 16:34       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В Верховном суде КР прошла встреча заместителя председателя Верховного суда Анархан Базаралиевой с руководителем проекта Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в КР" Стефаносом Карекласом. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.
На встрече ключевой эксперт проекта Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в КР" Кристоф Копецки рассказал о пилотных тренингах для впервые избранных председателей местных судов КР I инстанции, которые прошли 13-14 и 16-17 февраля этого года в городах Бишкек и Ош. На данных тренингах приняли участие 32 председателя местных судов. Тренинг охватил вопросы, касающиеся организации работы суда, бюджетирование, безопасность судов, судей и сотрудников суда, роль судебного пристава, трудовая дисциплина, дисциплинарная ответственность, дисциплинарные меры, стиль руководства, делопроизводство, архив, работа с персоналом, коммуникация, стрессоустойчивость, связь с представителями СМИ и другие.
По словам К.Копецки, на данном тренинге судьи активно участвовали в обсуждениях. По результатам видно, что обучение было продуктивным и актуальным для председателей местных судов.
А.Базаралиева отметила важность проведения такого тренинга и для Верховного суда. В свою очередь, судья ВС КР А.Давлетов предложил провести обучение для всех судей местных судов.
В итоге, стороны сегодняшней встречи пришли к единому мнению, что необходимо разработать модуль и провести аналогичное обучение для всех судей.
На встрече также приняли участие международные эксперты по вопросам повышения квалификации судей, судьи в отставке из Германии Доктор Хельмут Палдэ и Манфред Верт. Они участвовали на вышеуказанных пилотных тренингах как эксперты-тренеры с международным опытом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум