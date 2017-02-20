Зампред Верховного суда А.Базаралиева встретилась с представителями проекта Евросоюза

20 февраля 2017, 16:34 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В Верховном суде КР прошла встреча заместителя председателя Верховного суда Анархан Базаралиевой с руководителем проекта Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в КР" Стефаносом Карекласом. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

На встрече ключевой эксперт проекта Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в КР" Кристоф Копецки рассказал о пилотных тренингах для впервые избранных председателей местных судов КР I инстанции, которые прошли 13-14 и 16-17 февраля этого года в городах Бишкек и Ош. На данных тренингах приняли участие 32 председателя местных судов. Тренинг охватил вопросы, касающиеся организации работы суда, бюджетирование, безопасность судов, судей и сотрудников суда, роль судебного пристава, трудовая дисциплина, дисциплинарная ответственность, дисциплинарные меры, стиль руководства, делопроизводство, архив, работа с персоналом, коммуникация, стрессоустойчивость, связь с представителями СМИ и другие.

По словам К.Копецки, на данном тренинге судьи активно участвовали в обсуждениях. По результатам видно, что обучение было продуктивным и актуальным для председателей местных судов.

А.Базаралиева отметила важность проведения такого тренинга и для Верховного суда. В свою очередь, судья ВС КР А.Давлетов предложил провести обучение для всех судей местных судов.

В итоге, стороны сегодняшней встречи пришли к единому мнению, что необходимо разработать модуль и провести аналогичное обучение для всех судей.

На встрече также приняли участие международные эксперты по вопросам повышения квалификации судей, судьи в отставке из Германии Доктор Хельмут Палдэ и Манфред Верт. Они участвовали на вышеуказанных пилотных тренингах как эксперты-тренеры с международным опытом.