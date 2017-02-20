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Атамбаев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим из-за лавин

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411087-ru.html

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А.Атамбаев поручил помочь семьям погибших и пострадавших в результате схода лавины

Впервые за 2,5 года — Атамбаев поручил собрать Нацсовет по развитию КР

20 февраля 2017, 16:37       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Президент КР Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежных лавин в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Он поручил правительству "принять исчерпывающие меры" по восстановлению разрушенных стихией домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.
В воскресенье, 19 февраля, лавины унесли жизни трех кыргызстанцев. Примерно в 5.30 в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района снежная масса накрыла два жилых дома. Были спасены 11 человек, два младшеклассника погибли, 10 человек госпитализированы. В тот же день в 15.00 лавина стала причиной гибели 37-летней женщины в селе Кожокелен Кара-Сууйского района.

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