Атамбаев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим из-за лавин

20 февраля 2017, 16:37 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Президент КР Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежных лавин в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Он поручил правительству "принять исчерпывающие меры" по восстановлению разрушенных стихией домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

В воскресенье, 19 февраля, лавины унесли жизни трех кыргызстанцев. Примерно в 5.30 в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района снежная масса накрыла два жилых дома. Были спасены 11 человек, два младшеклассника погибли, 10 человек госпитализированы. В тот же день в 15.00 лавина стала причиной гибели 37-летней женщины в селе Кожокелен Кара-Сууйского района.