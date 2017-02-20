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В Кыргызстане упростили условия для ипотеки на строительство жилья  В Кыргызстане упростили условия для ипотеки на строительство жилья  В Чуйской области задержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за убийство женыВ Чуйской области задержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за убийство жены

Задержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за убийство жены

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411086-ru.html

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На юге Кыргызстана пограничники задержали нарушителей госграницы

20 февраля 2017, 16:03       Комментарии

Накануне сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области совместно с сотрудниками уголовного розыска ОВД Сокулукского района проведены оперативно-разыскные мероприятия по задержанию лица, находившегося в розыске за тяжкое преступление, сообщает пресс-служба ведомства.
В селе Военно-Антоновка Сокулукского района задержан житель Джалал-Абадской области Э.Р., 1959 года рождения, подозреваемый в убийстве.
"Преступление совершено в августе 2003 года на высокогорном пастбище на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области. По предварительным данным тогда мужчина в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения нанес супруге ножевое ранение, в результате женщина от полученных ранений скончалась, не доехав до больницы. Э.Р. после этого скрылся от правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело. В начале ноября 2003 года его объявили в розыск. По некоторым данным он скрывался на территории соседней республики. В настоящее время задержанный передан в следственный отдел ОВД Аксыйского района", – говорится в сообщении.

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