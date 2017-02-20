В Кыргызстане упростили условия для ипотеки на строительство жилья  

20 февраля 2017, 16:05 Комментарии

Многие участники Государственной ипотечной кампании столкнулись с трудностями при получении ипотеки на строительство индивидуального жилья, в связи с чем условия были упрощены. Об этом на пресс-конференции сказал начальник отдела разработки продуктов и продаж ГИК Фархад Ибраев.

У людей, которые хотели получить кредит на строительство жилья, не было первоначального взноса 20%, так как они затратили средства на заложение фундамента и поднятие стен, пояснил Ибраев.

"В настоящее время у нас реализуются два механизма – финансирование на приобретение готового жилья и на строительство индивидуального жилья. Со вторым механизмом у нас возникли некоторые проблемы. В 2016 году мы во всех регионах реализовали проекты по строительству индивидуального жилья и по итогам года был проведен анализ. Как выяснилось, многие участники программы не смогли получить кредит на строительство ввиду отсутствия первоначального взноса 20%. Так как ранее затратили имеющиеся средства на заложение фундамента и поднятие стен не завершенного дома", – пояснил начальник отдела разработки продуктов и продаж ГИК.

Разрешить вопрос удалось благодаря внесению изменений, согласно которым расходы, понесенные на строительство незавершенного дома, учитываются в качестве первоначального взноса.

"Второй момент, который мы изменили − раньше было ограничение по проценту готовности незавершенного дома. Получить кредит можно было на дом, готовность которого не превышала 50%. Мы решили, что устранив проценты готовности, мы расширим категорию граждан, которые смогут завершить свой дом при помощи ипотеки. В 2016 году в рамках ГИК ипотеку на строительство собственного жилья получили 12 человек из 221 участника", – заключил специалист.