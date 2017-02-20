Жадность: Шыкмаматов попался на мелочовке

20 февраля 2017, 16:11 Комментарии

В отношении депутата Алмамбета Шыкмаматова возбуждено уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Служебный подлог". Парламентарий пытается перевести в политическую плоскость факты конкретных злоупотреблений должностным положением.

Безмерная жадность и патологическое вранье членов фракции "Ата Мекен" в очередной раз заставляют задуматься над тем, кто представляет интересы народа Кыргызстана в парламенте. Какими особенными качествами обладают нардепы, имеющие неприкосновенность и право делать политические заявления?

Коррупция, каких бы размеров она ни была, уголовно наказуемое деяние. Украл тысячу долларов или десяток миллионов - статья одна. Поэтому, когда Шыкмаматов после возбуждения в отношении него уголовного дела завел речь о якобы имеющих место быть политических преследованиях, все мы получили лишнее подтверждение того, что быть "оппозицией" просто удобно для того, чтобы покрывать аферы, махинации и прочие противозаконные проделки.

Бесцеремонным можно назвать заявление Шыкмаматова о том, что кто-то имеет с ним личные счеты и только поэтому против него возбудили уголовное дело. Парламентарий обнаглел настолько, что считает нормальным явлением воровать, подделывать документы и фальсифицировать тендеры. Вскрывшиеся, причем очевидные факты коррупции он считает политически мотивированными.

"Здесь присутствует политический окрас. Для возбуждения дела не было оснований. Тендер на закупку четырех автомобилей выиграла одна компания. Она же и закупила ранее у моей супруги автомобиль за 13 тысяч долларов. Машина до сих пор на ходу и служит Счетной палате. Как связаны супруга и компания, я не знаю", – заявил Шыкмаматов отечественным СМИ.

Из того, что предала огласке Генеральная прокуратура, стало известно, что в 2011 году Шыкмаматов был членом тендерной комиссии, которая должна была купить несколько авто для Счетной палаты. Как таковых торгов не было, зато было подставное ОсОО и сговор. В результате которого машины для аудиторов были приобретены по ценам значительно выше рыночных. В их числе в полтора раза дороже рыночной стоимости аудиторам был продан "Мерседес" жены Шыкмаматова. Ну а кроме того, члены тендерной комиссии, естественно, должны были снять сливки с того тендера, которого в принципе не было.

Шыкмаматов, делая свои публичные заявления, не учитывает одно очень важное обстоятельство. Коррупция - это коллективная работа, и кроме него к уголовной ответственности привлекаются лица, занимавшие в то время важные должности. Такие, как Кангельдиев, руководитель аппарата Счетной палаты Чормонов, заведующий отделом СП Джаныбеков, главный специалист ФХО Романова и инженер по транспорту Бедельбаев.

О каком же политически мотивированном уголовном деле может идти речь, если в коррупционном сговоре с Шыкмаматовым участвовала целая группа граждан, не имеющих отношения к фракции "Ата Мекен".

В отношении подержанной машины жены Шыкмаматова, которая якобы случайно оказалась в тендере на авто для Счетной палаты, версия парламентария выглядит более чем нелепо. Депутат якобы не знал, кому его супруга продала старенький "Мерседес", зато атамекеновец в курсе того, что машина до сих пор исправно возит аудиторов и находится в хорошем состоянии. Похоже, память у Шыкмаматова избирательна.

Дело, конечно, не самое сенсационное, однако в этой истории важен сам факт коррупционного сговора. Подловили Шыкмаматова на мелочовке, да на такой, что сродни жульничеству. Но разве это меняет дело? Если по поводу офшоров в Белизе еще можно пытаться манипулировать общественным мнением, то в данном случае любые попытки представить из себя жертву политических преследований выглядят очень глупо.

Между тем в соответствии со статьей 303 УК КР "Коррупция" наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества и права занимать определенные должности. И неважно, махинации ли это с MegaCom или продажа государству подержанной иномарки по завышенной цене.