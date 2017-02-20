С.Аширова из КР прошла слепые прослушивания на украинском проекте шоу "Голос"

20 февраля 2017, 15:52 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Певица из Кыргызстана Салтанат Аширова прошла слепые прослушивания 7 сезона шоу "Голос" украинской версии.

Певица исполнила песню Alicia Keys под названием "Fаllin". На последних минутах к ней повернулись двое из четырех судей – певица Джамала и Потап. Также в жюри заседают популярные на Украине исполнители Тина Кароль и Сергей Бабкин.

Однако Джамала, неудовлетворенная исполнением одного момента в песне, попросила Салтанат перепеть его, и предупредила, что если ей не понравится, она вопреки правилам проекта "сольется". С.Аширова выполнила просьбу Джамалы, однако последняя, несмотря на похвалы других членов жюри, осталась недовольной и сказала, что "не участвует в этой битве". В свою очередь Потап напомнил о правилах проекта и предложил участнице из Кыргызстана все же сделать свой выбор, который С.Аширова остановила на нем. Таким образом кыргызстанка прошла в следующий тур и попала в команду Потопа. За кулисами она отметила, что нисколько не обижается на "экзамен" Джамалы.