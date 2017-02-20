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Задержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за убийство женыЗадержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за убийство женыС.Аширова из КР прошла слепые прослушивания на украинском проекте шоу "Голос"С.Аширова из КР прошла слепые прослушивания на украинском проекте шоу "Голос"

В Чуйской области задержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за убийство жены

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chuisko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411082-ru.html

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20 февраля 2017, 16:01       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Задержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за тяжкое преступление, сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Чуйской области.
По ее информации, 19 февраля на территории села Военно-Антоновка Сокулукского района был задержан житель Джалал-Абадской области "Э.Р", 1959 года рождения, подозреваемый в убийстве. Преступление было совершено в августе 2003 года на высокогорном пастбище на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области. По предварительным данным тогда мужчина в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения нанес супруге ножевое ранение, в результате женщина от полученных ранений скончалась, не доехав до больницы. Гражданин Э.Р., после этого скрылся от правоохранительных органов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В начале ноября 2003 года его объявили в розыск. По некоторым данным он скрывался на территории соседней республики. В настоящее время задержанный передан в следственный отдел ОВД Аксыйского района.

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