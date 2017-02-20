В Чуйской области задержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за убийство жены

20 февраля 2017, 16:01 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Задержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за тяжкое преступление, сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Чуйской области.

По ее информации, 19 февраля на территории села Военно-Антоновка Сокулукского района был задержан житель Джалал-Абадской области "Э.Р", 1959 года рождения, подозреваемый в убийстве. Преступление было совершено в августе 2003 года на высокогорном пастбище на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области. По предварительным данным тогда мужчина в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения нанес супруге ножевое ранение, в результате женщина от полученных ранений скончалась, не доехав до больницы. Гражданин Э.Р., после этого скрылся от правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В начале ноября 2003 года его объявили в розыск. По некоторым данным он скрывался на территории соседней республики. В настоящее время задержанный передан в следственный отдел ОВД Аксыйского района.