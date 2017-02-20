Ч.Турсунбеков: "Хорошие знания и твердая позиция являются залогом успеха молодого поколения"

20 февраля 2017, 16:15 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков принял участие в мероприятии "Молодежная платформа", сообщает пресс-служба парламента.

Как подчеркнул Торага, страна нуждается в инициативной и активной молодежи. "Хорошие знания и твердая позиция являются залогом успеха молодого поколения страны. Поэтому главной задачей молодежи является получение качественного образования, достойного воспитания и укрепление своей личной позиции", - отметил Ч.Турсунбеков.

Вместе с тем, Торага призвал помнить путь наших предков и достойно продолжать его в соответствии с национальными ценностями. "Для служения народу необходимы труд, опыт и знания. Мы сможем построить процветающий Кыргызстан путем установления справедливых ценностей", - отметил он.

Напомним, что по инициативе депутата Жанара Акаева мероприятие в рамках "Молодежной платформы" проводится впервые. На встрече приняли участие представители молодежных организаций и депутаты местных кенешей со всех регионов Кыргызстана.