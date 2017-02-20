А.Атамбаев поручил помочь семьям погибших и пострадавших в результате схода лавины

20 февраля 2017, 15:34 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 февраля, выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в ходе стихии домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Как сообщили в государственной администрации Чон-Алайского района, сошедшая лавина накрыла два жилых дома и три сарая. В спасательных работах принимали участие более 300 жителей района в составе Комиссии по гражданской защите.

В двух домах, которые накрыла лавина, находились 12 человек. Десять из них удалось спасти, их сразу же госпитализировали в больницу. Среди погибших - ребенок, 2006 года рождения, ученик 4 класса, и девочка 2008 года рождения, ученица 3 класса. Они были братом и сестрой. Погибшие являются детьми местного жители Шербото Эшанкулова.