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А.Атамбаев поручил помочь семьям погибших и пострадавших в результате схода лавины

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411080-ru.html

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Президент выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины

А.Атамбаев поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате схода лавины

Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины

20 февраля 2017, 15:34       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 февраля, выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в ходе стихии домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.
Как сообщили в государственной администрации Чон-Алайского района, сошедшая лавина накрыла два жилых дома и три сарая. В спасательных работах принимали участие более 300 жителей района в составе Комиссии по гражданской защите.
В двух домах, которые накрыла лавина, находились 12 человек. Десять из них удалось спасти, их сразу же госпитализировали в больницу. Среди погибших - ребенок, 2006 года рождения, ученик 4 класса, и девочка 2008 года рождения, ученица 3 класса. Они были братом и сестрой. Погибшие являются детьми местного жители Шербото Эшанкулова.

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