Э.Сурабалдиева: Когда мужчина узнает, что гендер — это не амазонки на лошадях, а изменения в пользу общества, он меняет свое мнение

20 февраля 2017, 15:48 Комментарии

В последнее время в стенах Жогорку Кенеша очень активно обсуждается проблема семейного насилия и защиты прав женщин. Основными лицами, которые поднимают эти вопросы, являются женщины-депутаты. Информационное агентство АКИpress побеседовало с председателем форума женщин-депутатов ЖК Эльвирой Сурабалдиевой и узнало о работе форума, о первых достижениях и планах на будущее. - Расскажите, пожалуйста, когда появился форум женщин-депутатов и кто был автором идеи? Было ли сопротивление со стороны мужчин-депутатов?

- Сам форум был создан женщинами-депутатами V созыва. Они собрались и решили обозначить какую-то женскую позицию в парламенте. Тут надо отметить, что я и все остальные женщины-депутаты VI созыва, особенно те женщины, которые ранее не были депутатами, очень признательны женщинам-депутатам прошлого созыва в том, что благодаря законопроекту о квотах большее количество женщин участвовали в парламентских выборах.

Исходя из того, что я слышала, мужчины-депутаты очень спокойно восприняли эту инициативу. У нас достаточно такое либерализованное, демократическое общество, достаточно открытое, если только не учитывать последние религиозные тенденции. А так, в целом мужчины-депутаты никакой агрессии не показали.

Сейчас в форуме у нас 19 женщин-депутатов. Председательство в форуме длится 1 год. Встречи мы проводим раз в месяц.

- Просмотрев информацию о работе форума, складывается такое ощущение, что вы заняты только вопросами гендерного равенства во власти. На каких других проблемах вы еще акцентируете свое внимание и какие цели в целом ставите перед собой форум?

- Буквально недавно у нас были встречи с женщинами-депутатами местных сообществ Баткенской, Жалал-Абадской, Ошской областей. Было очень много нареканий в наш адрес, что мы даже свои позиции в ЖК удержать не можем. Одна из основных задач на ближайшее будущее - мы все-таки постараемся в этом созыве продвинуть законопроект о том, что вместо женщины, которая уйдет, должна прийти женщина. Мы понимаем, что будет огромное сопротивление, но иначе из партии "Кыргызстан" вымыли практически всех женщин, взамен не пришла ни одна. В "Бир Бол" были 2 девушки, и в итоге сейчас ни одной, а в "Онугуу-Прогресс" всего 1 женщина. Сейчас "Ата Мекен", СДПК и "Республика - Ата-Журт" еще как-то более или менее сохраняют позиции по присутствию женщин.

Перед нами стоят задачи по снижению материнской смертности. К сожалению, в Центральной Азии и по СНГ у нас самые высокие показатели. Также у нас в приоритете вопросы демографии, безопасности в стране, вопрос образования девочек, ведь чем образованнее девочка, девушка, женщина, в будущем мать, если она правильно воспринимает вопросы безопасности секса, правильного планирования семьи, ведения беременности, тем больше шансов, что вырастет более здоровое и грамотное поколение. Когда мы проводили встречи в регионах, то нас просили о том, чтобы девочки в обязательном порядке заканчивали 11 классов. Тема образования очень важна, и естественно я понимаю, что для меня важнее как для председателя форума поднять вопросы, донести до мужчин. Иногда информационная активизация помогает. Когда человек настроен агрессивно, против, но потом узнает другую точку зрения и там не так, как ему казалось, что гендер - это не какой-то феминизм, амазонки на лошадях, и когда он узнает это все, узнает, что изменения пойдут только на пользу, то он меняет мнение. И, конечно же, один из приоритетных вопросов - профилактика семейного насилия. Этот вопрос очень активно обсуждался недавно в парламенте, и я сразу хочу отметить, что тут речь идет не только о женщинах, но и о мужчинах, детях, пожилых людях. Этот вопрос очень актуален в регионах, ведь очень большое количество мигрантов оставляют свои половинки и детей на попечение своим близким, родственникам, и большинство случаев с насилием над детьми произошло именно в таких семьях.

Я далека от мысли, что в течение года все это можно изменить. Я как человек, пришедший из бизнеса, очень трезво смотрю на такие вещи, но сам факт того, что мы подняли эти вопросы, уже позитивный сдвиг.

- Как проходит работа внутри форума? На одном из заседаний все женщины-депутаты поднимали один вопрос - тема семейного насилия. Это ваша тактика?

- Да, вы прям в точку попали. Так и было. Когда мы проводили встречи в регионах, нас было 8 женщин-депутатов, мы сидели в президиуме. И когда задавали нам вопросы, каждая отвечала за свой сектор: образование, экономика. Потом мы вернулись в город, провели свое заседание, обсудили вопросы, которые перед нами поставили, и решили, что на пленарном заседании мы поднимем эти вопросы в зависимости от того, кому что интересно. Мы их распределили между собой и я как председатель форума подняла проблемы кадровой политики, очень много было поднято тем по семейному насилию, по здоровью женщин. Потом над нами мужчины смеялись, говорили "это что за флешмоб был?".

Да, возможно, выступления где-то были эмоциональными, но просто невозможно не переживать, когда узнаешь, что где-то в Сузаке девочки рожают уже в 14 лет, а в 18 лет девочка считается старой девой. Согласитесь, ведь для бишкекских девчонок это шокирующе.

- Сотрудничаете ли вы с некоммерческими, неправительственными организациями и международными фондами и оказывают ли они форуму какую-либо финансовую поддержку?

- На данный момент наш форум сотрудничает с Национальным демократическим институтом (NDA), с Вестминстерским фондом. Вот эти две организации, которые нам активно помогают. Я очень надеюсь, что остальные организации также активно будут подключаться к работе. В целом я очень благодарна международным организациям и донорам за их вклад, ведь все, что мы имеем, и все, что было сделано, какие-то профилактические моменты, было сделано за счет средств международных доноров.

Что касается финансирования, то я бы не сказала, что международные фонды и организации оказывают финансовую поддержку. Если мы обращаемся, то с просьбой оказать содействие в организационных моментах. Например, депутатам местных кенешей достаточно сложно приехать из одной области в другую. Собрать такое большое количество участников, обеспечить им обед, ужин, это все финансово накладно. Такие организации помогают нам в организационных моментах и, мне кажется, что это самый оптимальный способ сотрудничества.

Что касается ЖК, мы все урезали, и сейчас остался только фонд спикера. Мы обращаемся с просьбой оказать помощь в каких-то случаях, но бесконечно обращаться к нему тоже невозможно. Женщины-депутаты ездят на встречи за свой счет.

- Стало ли мнение форума более весомым с момента образования? Можно ли сказать, что форум женщин-депутатов стал 7 фракцией в Жогорку Кенеше?

- Мне как-то не хочется пугать наших мужчин, говорить, что это так. Помните законопроект о нике? Конечно, там была очень активная пропаганда, помощь международного сообщества, но я вам честно скажу, внутри парламента законопроект прошел именно благодаря сплоченности женщин депутатов. Каждая женщина провела профилактические беседы с мужчинами-депутатами, были выступления в поддержку этого законопроекта на палате именно с доводами, и я бы сказала, по большей части, это заслуга именно женщин-депутатов. В проекте закона были небольшие шероховатости, но нужно понимать, что в каждом законопроекте есть какие-то недоработки. Они всегда обсуждаются, и всегда бывает сторона, которой что-то не нравится в проекте закона. Даже эту сторону удалось убедить, уговорить, концепция, идея проекта закона была правильно воспринята нашими мужчинами.

Каждая из нас пришла в парламент благодаря определенной партии, а в рамках этой партии есть генеральные линии. Я ее не отрицаю и сама всегда буду ее придерживаться, как и мои коллеги. У нас есть договоренность, но единственное, когда вопрос касается социальных сложных моментов, как насилие в семье, в этом смысле женщины объединяются и становятся движущей силой. Внутри каждая женщина это понимает и каждая в своем комитете отрабатывает моменты и со своими коллегами на фракциях. В этом смысле да, а так говорить, что это отдельная фракция, будет неправильно.

- Какие у вас планы на ближайшее будущее?

- Сейчас один из важных вопросов законопроект о профилактике семейного насилия, который принят парламентом во втором чтении. Он должен пройти третье чтение и я очень надеюсь, что до конца года ЖК его примет. Тогда возможно нам удастся предусмотреть средства в республиканском бюджете на 2018 год для его реализации.

В законопроекте есть момент - создание кризисных центров в регионах. На это потребуется 25 млн сомов. Говорили, что якобы нет средств в бюджете, но если поискать, если мы сократим расходы в каких-то министерствах, ведь находятся же у них деньги на разные гаджеты. Когда стоит вопрос жизни и смерти, когда женщина просто не знает, куда ей пойти, ребенок, родители которого мигранты, и он не знает, куда пойти и поговорить... Создание каких-то горячих линий, кризисных центров, это настолько все оправдано, оно того стоит, и это не такие глобальные расходы.

Второй момент - мы хотим объездить все регионы, чтобы познакомиться с женщинами-депутатами местных кенешей, понять какие у нас основные проблемы. В целом в республике конечно единые проблемы, но в каждом регионе есть свои особенности, своя специфика. У нас в стране 40 районов и если бы мы смогли активизировать хотя бы по несколько женщин, то это уже был бы хороший момент, можно было бы построить вертикаль - ЖК - местные кенеши. Они ведь наши коллеги и когда на встречах говоришь, что хотелось бы инициировать какой-то законопроект, то они нам могут посоветовать, сказать, что скорее всего норма не будет работать в их регионе и почему.

На встречах с женщинами-депутатами местных кенешей нам достаточно просто объяснили, что тот или другой закон не работает. Нам рассказывают, что иногда, например, идет сговор духовенства с милиционерами по тому же закону о нике. Но самые болезненные вопросы которые были перед нами обозначены - семейное насилие в отношении женщин, вопрос вторых и третьих жен. У нас есть эта проблема и не нужно ее скрывать. Состоятельные, зажиточные мужчины позволяют себя и вторую, и третью жену по-моложе, и первая супруга об этом знает. Мне жаль молодых женщин, но я их не осуждаю, потому что иногда есть экономическая подоплека. Чтобы обеспечивать себя, не найдя работу или еще почему-то, она, видимо, решается на такой шаг. Но если женщина становится второй супругой, это же неофициальный брак, потом она разонравилась мужчине, он 3 раза сказал "талак", и она остается на улице с детьми, без прав. Хорошо, если дети ей достаются. А если мужчина финансово более благополучен или у него есть какие-то властные полномочия, то суд отбирает еще у нее детей.

Также очень хотелось бы, чтобы гражданское сообщество поддержало нас с проектом закона, когда вместо ушедшей женщины-депутата приходит другая женщина. Просто позиции 19 женщин тут будет недостаточно. Я понимаю, что будет большое сопротивление. Я не хочу очернять всех мужчин, но это реалии, и это правда. Патриархат - это субстанция, которая всегда будет активно сопротивляться тому же феминизму, считая, что мы какие-то устои Адама и Евы нарушаем. Наши мужчины иногда забывают, что не всегда мужчина будет рядом.

Я могу привести свой собственный пример. У нас был достаточно жесткий патриархат - был папа, мама, а потом все остальные, и когда мой папа погиб 11 лет назад, мне едва исполнилось 25 лет, и произошло крушение всех устоев. Несмотря на то, что я получила образование в Великобритании, я все-таки была воспитана в восточной семье, когда сперва мужчина, а потом все остальные и вот мне пришлось встать у руля семейного бизнеса, достаточно такого немаленького, неженского, и тут поменялось все, с чем я пересекалась. Я столкнулась с огромным мужским шовинизмом, даже внутри моего коллектива. Одно, когда отец создавал дело, которое потом мне передалось по наследству, а тут его дочь, "какая-то девчонка" ими командует, а там были 50-60-летние мужчины.

Никто не застрахован. Я бы призвала как раз таки мужчин давать образование своим девочкам и свободу своим женщинам, особенно мужчины в бизнесе. Я не говорю, что кого-то обязательно убьют, но всякое бывает в жизни, и чтобы жена была застрахована. К сожалению, экономическая ситуация, судебная система и система страхования у нас еще не внедрены настолько как на западе, чтобы были какие-то гарантии в случае ухода главы семьи. Мы только развиваемся, у нас это только появляется, но мы все равно к этому придем. Но особенно сейчас мужчинам стоит задумываться о таких вещах. Это лично мой пример и только из-за этого я каждой девочке, девушке всегда говорю, мы все под Богом ходим, сегодня ты есть, а завтра нет, но в первую очередь нужно вкладывать в себя, в образование, в самодостаточность, работать, быть активной, и потом уже думать обо всем остальном.

- Несмотря на всю проводимую работу в нашем обществе, даже среди женщин, бытует мнение, что женщине не нужно строить карьеру, быть независимой. Как скоро нам удастся побороть такое мышление?

- Здесь нужно оставить такое понятие, как право выбора. Я либерал, демократ по своей сущности. Если девушке не хочется напрягаться, строить карьеру, учиться, а есть такие, в том числе и в моем близком окружении женщины, родственницы, которые говорят: "Ой, зачем мне надо быть начальницей. Вот муж есть, и пусть он и зарабатывает". Ради Бога, это ее личное пожелание.

Есть такие девушки, у которых есть талант творить на кухне, и она делает что-то не потому, что дети голодные придут, а для нее это в радость, вот любит она собирать всех за столом. Тут тоже не надо отрицать ее выбор.

А может, она не хочет ничего? Хочет путешествовать - взяла рюкзак и поехала. Пусть это будет ее право выбора.

Но я бы хотела, чтобы те женщины, которые хотят развиваться, учиться, чтобы перед ними не было заслонов и чтобы у них было права выбора. Если маленькая девочка ходит в школу, а потом она говорит, что хочет учиться на юриста, экономиста, геолога, если есть такая мечта, пусть девочка знает, что у нее есть возможность реализовать ее. Я бы делала акцент на тех, у кого внутри есть такое желание. Не нужно закрывать дорогу женщинам, которые хотят развиваться, идти дальше.