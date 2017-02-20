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Минфин КР выпустил семилетние облигации на 500 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/minfin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411078-ru.html

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20 февраля 2017, 15:36       Комментарии

Накануне в Минфине состоялся первый аукцион по продаже государственных казначейских облигаций (ГКО) со сроком обращения 7 лет на общую сумму 500 млн сомов, сообщает пресс-служба ведомства.
Эмиссия 7-летних ГКО производилась в рамках исполнения Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2016-2018 годы, в соответствии с которой правительство будет увеличивать удельный вес долгосрочных государственных ценных бумаг.
"Обращение 7-летних государственных облигаций расширит диапазон уже имеющихся финансовых инструментов для инвесторов, заинтересованных в долгосрочных вложениях денежных средств. 7-летние ГКО явились самыми длинными по срокам обращения государственными ценными бумагами начиная с 1993 года", – говорится в сообщении.
ГКО были выпущены со следующими параметрами:
<ul> <li>Стоимость 1 ГКО – 100 сомов;</li> <li>Процентная ставка (купон) – 15% годовых;</li> <li>Частота купонных платежей – каждые полгода;</li> <li>Структура погашения – единовременный платеж в конце срока обращения.</li> </ul> По итогам состоявшегося аукциона спрос на ГКО составил 1,34 млрд сомов при предложении 500 млн сомов, с коэффициентом покрытия 2,69. Средневзвешенная доходность размещенных ГКО зафиксирована на уровне 18% годовых.
"Преимуществами ГКО являются: высокая надежность – ни одного случая неплатежа с момента образования рынка государственных ценных бумаг; рыночное ценообразование — возможность самостоятельно определять приемлемую для себя цену/процентную ставку; привлекательная доходность, альтернатива иным способам инвестирования сбережений. Министерство финансов планирует продолжить выпуск 7-летних ГКО на регулярной основе", – отметили в ведомстве.

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