Минфин КР выпустил семилетние облигации на 500 млн сомов

20 февраля 2017, 15:36 Комментарии

Накануне в Минфине состоялся первый аукцион по продаже государственных казначейских облигаций (ГКО) со сроком обращения 7 лет на общую сумму 500 млн сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

Эмиссия 7-летних ГКО производилась в рамках исполнения Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2016-2018 годы, в соответствии с которой правительство будет увеличивать удельный вес долгосрочных государственных ценных бумаг.

"Обращение 7-летних государственных облигаций расширит диапазон уже имеющихся финансовых инструментов для инвесторов, заинтересованных в долгосрочных вложениях денежных средств. 7-летние ГКО явились самыми длинными по срокам обращения государственными ценными бумагами начиная с 1993 года", – говорится в сообщении.

ГКО были выпущены со следующими параметрами:

<ul> <li>Стоимость 1 ГКО – 100 сомов;</li> <li>Процентная ставка (купон) – 15% годовых;</li> <li>Частота купонных платежей – каждые полгода;</li> <li>Структура погашения – единовременный платеж в конце срока обращения.</li> </ul> По итогам состоявшегося аукциона спрос на ГКО составил 1,34 млрд сомов при предложении 500 млн сомов, с коэффициентом покрытия 2,69. Средневзвешенная доходность размещенных ГКО зафиксирована на уровне 18% годовых.

"Преимуществами ГКО являются: высокая надежность – ни одного случая неплатежа с момента образования рынка государственных ценных бумаг; рыночное ценообразование — возможность самостоятельно определять приемлемую для себя цену/процентную ставку; привлекательная доходность, альтернатива иным способам инвестирования сбережений. Министерство финансов планирует продолжить выпуск 7-летних ГКО на регулярной основе", – отметили в ведомстве.