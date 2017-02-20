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Депутат Европарламента: Необходимо обеспечить доступ к избирательным участкам ЛОВЗ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411077-ru.html

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20 февраля 2017, 15:41       Комментарии

Депутат Европейского парламента, член комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Хельга Стивенс (Бельгия) в ходе 12-го заседания комитета парламентского сотрудничества "Европейский Союз – Кыргызстан" поинтересовалась у зампредседателя ЦИК Атыр Абдрахматовой, как государство обеспечивает доступность избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
"Как вы за этим следите? Нужно ли инвалидам просить помощь? А также как обстоят дела с доступом к информации? Есть ли сурдоперевод на телевидении? Может быть парламент предусмотрит дополнительное финансирование для этих целей, ведь очень важно, чтобы все имели равный доступ к информации", – отметила она.
В свою очередь зампредседателя ЦИК Атыр Абдрахматова отметила, что ЦИК работает над тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию конституционных прав ЛОВЗ.
"Практически все избирательные участки в школах и университетах обеспечен вход в здание, также есть возможность проголосовать дома, для этого заранее нужно обратиться с заявлением. Во время прошедших выборов была одна жалоба от организации, которая занимается защитой прав ЛОВЗ, сейчас ЦИК совместно с данной организацией работаем над решением некоторых недостатков", – отметила она.
Также Абдрахматова отметила, что сурдоперевод на общественном телеканале предусмотрен, однако не всегда.
"Конечно, если бы были предусмотрены для этих целей дополнительные средства, было бы отлично", – сказала зампредседателя ЦИК

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