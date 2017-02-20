Президент выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины

20 февраля 2017, 15:45 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 20 февраля, выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в ходе стихии домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, накануне в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района сошла снежная лавина и накрыла два жилых дома, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в этот момент дома находились люди.

"12 жителей вытащили из-под снега, десять человек доставлены в больницу. В тот же день под снегом обнаружены тела учеников 3-го и 4-го классов Ш. уулу К. и Ш кызы Б. Для пострадавших предоставлено мобильное жилье, оказана гуманитарная помощь", – говорится в сообщении.