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Депутат Европарламента: Необходимо обеспечить доступ к избирательным участкам ЛОВЗДепутат Европарламента: Необходимо обеспечить доступ к избирательным участкам ЛОВЗ

Президент выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411076-ru.html

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20 февраля 2017, 15:45       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 20 февраля, выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в ходе стихии домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.
Напомним, накануне в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района сошла снежная лавина и накрыла два жилых дома, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, в этот момент дома находились люди.
"12 жителей вытащили из-под снега, десять человек доставлены в больницу. В тот же день под снегом обнаружены тела учеников 3-го и 4-го классов Ш. уулу К. и Ш кызы Б. Для пострадавших предоставлено мобильное жилье, оказана гуманитарная помощь", – говорится в сообщении.

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