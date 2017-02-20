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Генпрокуратура требует информацию о налоговых отчислениях родственников Текебаева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/genpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411075-ru.html

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20 февраля 2017, 15:16       Комментарии

Государственная налоговая служба подтвердила наличие предписания Генеральной прокуратуры представить сведения об уплате налоговых отчислений с 2005 года ближайшими родственниками депутатов от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.
"Действительно, в ведомство поступило официальное письмо от Генеральной прокуратуры с подобным запросом, которое будет рассмотрено строго в рамках законодательства Кыргызстана. При этом ГНС считает необходимым подчеркнуть, что такие письма, направляемые фискальному ведомству от правоохранительных органов, являются обычной практикой, применяемой в целях уточнения вопросов соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства", – пояснили в пресс-службе ГНС.
Отчет в Генпрокуратуре требуют представить и от 86-летней матери Текебаева и от его восьмилетней дочери Айсары. Всего в список внесены 26 человек – родители, братья и сестры, супруги и дети депутатов.
"Несовершеннолетние дети тоже должны уплачивать налоги, если на них зарегистрировано налогооблагаемое имущество. При этом у них должен быть поручитель, который и платит налоги от их имени", – прокомментировали в ГНС КР.
14 ноября 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев предоставил президенту Алмазбеку Атамбаеву трастовые документы и апостиль, которые, по его словам, получены из официальных органов Белиза. В представленной "декларации траста" от 4 апреля 2012 года всплыли имена трех высокопоставленных чиновников, а ныне депутатов от оппозиционной фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова.

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