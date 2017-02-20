Кыргызстанку подозревают в присвоении имущества для незрячих

20 февраля 2017, 15:30 Комментарии

В Кыргызстане очень рады добрым делам и взаимопомощи. Стоит только вспомнить, как вся страна собирала средства для пострадавших от авиакатастрофы в Дача-Су. Но помощь иногда приходит и из-за рубежа. Гражданин Японии Шинджи Матсуда из таких. Он занимается волонтерством и очень любит Кыргызстан, особенно Иссык-Куль.

Однако последний его визит в Кыргызстан был для того, чтобы найти справедливость. Шинджи рассказал "ВБ", как его обманула гражданка Кыргызстана Эльнура Эмильканова, присвоив себе квартиру и ещё 30 тысяч долларов, которые предназначались на ремонт и покупку техники для общества слепых.

Несколько лет назад Шинджи Матсуда начал заниматься волонтерской деятельностью в Кыргызстане - помогал слепым и глухим людям, участвовал с ними в марафонах на Иссык-Куле, присылал одежду и нужные вещи. Позже он познакомился с Эльнурой Эмилькановой, которая, как он выяснил, тоже помогала слепым и глухим.

"У неё был общественный фонд и она собиралась проводить тренинги для незрячих. Она пожаловалась мне, что нет места для проведения тренингов для слепых. Я спросил, сколько нужно денег, и она ответила: 83 тысячи долларов на покупку здания и 30 тысяч долларов на ремонт", - рассказывает Шинджи Матсуда.

Вернувшись на родину, он начал собирать нужную сумму, так как очень хотел помочь. И вот в июне и августе 2015 года он перевел деньги.

Вот только вместо заветного дома Эльнура купила трехкомнатную квартиру и оформила ее не на общественное объединение, а на себя. Она заверила доноров и соучредителей, что сделала это, чтобы сэкономить на оплате коммунальных и других услуг.

В мае прошлого года прошло открытие новенького центра. Шинджи прилетел из Японии, чтобы поучаствовать в торжественном мероприятии и проверить документацию. На месте ему вручили кипу бумаг, правда всё было написано на непонятном для него русском языке.

"Я попросил отчетность за потраченные средства, Эльнура дала мне кипу бумаг, но там всё было на русском, и поэтому я не понял, что там было и подумал, что всё верно. Вернувшись в Японию я ещё несколько раз просил отчетность, но так ничего и не получил. Когда я вновь приехал в Кыргызстан, встретиться с Эльнурой не удалось. Когда я всё-таки попытался разобраться с теми бумагами, которые дала Эльнура , выяснилось, что 70% документов не имеют никакого отношения к общественному объединению. После этого я начал подозревать её в мошенничестве", - делится Шинджи.

Японский меценат решил всё-таки переоформить квартиру на общественный фонд, и для этого вновь отправился в Кыргызстан. При встрече они договорились все переоформить, но в назначенный день женщина так и не появилась и на звонки не отвечает. "ВБ" дозвониться до женщины также не удалось.

В ходе всех разбирательств также выяснилось, что женщина задолжала около 3 тысяч долларов бригаде строителей, которая делала ремонт в купленной квартире. А курсы и тренинги, которые она обещала совершенно бесплатно проводить для незрячих людей, проводились для обычных школьников.

"Я в шоке от случившегося. Это не мои деньги, я собирал их чтобы помочь. Если японцы будут думать, что вся помощь уходит к таким людям, то тогда никто помогать не будет. Я больше всего беспокоюсь об имидже Кыргызстана", - подытожил гражданин Японии.

Сама Эльнура категорически отказывается выходить на связь с Шинджи Матсудой и его юристами. В настоящий момент в милицию подано заявление на нее. Юристы мецената сообщили, что к следователю она явилась и тот пообещал вызвать обе стороны на очную ставку.

"ВБ" будет следить за развитием событий.