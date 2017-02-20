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Минфин КР впервые выпустил 7-летние облигации на 500 млн сомов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minfin-kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411072-ru.html

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20 февраля 2017, 15:28       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Министерством финансов Кыргызстана 17 февраля 2017 года состоялся первый аукцион по продаже Государственных казначейских облигаций (ГКО) со сроком обращения 7 лет на общую сумму 500 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.
Эмиссия 7-летних ГКО производилась в рамках исполнения Среднесрочной стратегии управления государственным долгом КР на 2016-2018 годы, в соответствии с которой Правительство КР будет увеличивать удельный вес долгосрочных государственных ценных бумаг. Обращение 7-летних государственных облигаций расширит диапазон уже имеющихся финансовых инструментов для инвесторов, заинтересованных в долгосрочных вложениях денежных средств.
7-летние ГКО явились самыми длинными по срокам обращения государственными ценными бумагами в КР, начиная с 1993 года.
ГКО были выпущены со следующими параметрами:
- Стоимость 1 ГКО – 100 сом;
- Процентная ставка (купон) – 15% годовых;
- Частота купонных платежей – каждые полгода;
- Структура погашения – единовременный платеж в конце срока обращения.
По итогам состоявшегося аукциона спрос на ГКО составил 1,34 миллиарда сомов при предложении 500 миллионов сомов, с коэффициентом покрытия 2,69. Средневзвешенная доходность размещенных ГКО зафиксирована на уровне 18% годовых.
Преимуществами ГКО являются: высокая надежность – ни одного случая неплатежа с момента образования рынка государственных ценных бумаг; рыночное ценообразование - возможность самостоятельно определять приемлемую для себя цену/процентную ставку; привлекательная доходность, альтернатива иным способам инвестирования сбережений.
Министерство финансов КР планирует продолжить выпуск 7-летних ГКО на регулярной основе.
Министерство финансов КР придает большое значение установлению тесных деловых контактов с существующими и потенциальными инвесторами в государственные ценные бумаги КР.
Заинтересованные лица могут получить обстоятельные ответы или дополнительную информацию по интересующим их вопросам, позвонив по телефону 62-53-13 (набрать добавочный номер 2012).

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