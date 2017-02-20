Кыргызстан является особым партнером Европейского союза в регионе. Мы вас считаем друзьями, единомышленниками, - депутат И.Григуле

20 февраля 2017, 15:20 Комментарии

Кыргызстан является особым партнером Европейского союза в регионе, сказала сопредседатель парламентского сотрудничества "Кыргызстан-Евросоюз", член Комитета по иностранным делам Европейского парламента, член Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Ивета Григуле 20 февраля на встрече с депутатами Жогорку Кенеша.

По ее словам, Кыргызстан является островом демократии в регионе.

"Ваша страна прекрасна и люди очень хорошие, работяги. Мы можем наблюдать, как страна развивается в сложных обстоятельствах, не только во внутренних, но и во внешних, нестабильные страны вокруг. Европейский союз также сталкивается с проблемой как терроризм, были факты в Германии, Франции, Брюсселе - столице Евросоюза. Надо объединить силы и знания для борьбы с ней. Самое важное - жизнь человека, необходимо оберегать жизни. Самое главное - стабильность, чтобы не было войны, надо бороться с наркотрафиком", - отметила депутат европарламента.

Она отметила, что Кыргызстан - надежный партнер ЕС. "Прошедшие выборы в парламент показали, что ваши цели амбициозны, ваша программа направлена на развитие страны и улучшение жизни граждан, чтобы они жили в достатке, чтобы образование и медуслуги были доступны. Европейский союз делает немало, предоставляет ресурсы для развития сельского хозяйства, образования. До 2020 года Кыргызстан стал бенефициарием в вашем регионе самым большим. ЕС предоставляет КР больше всего фондов в регионе. Для сотрудничества нет лимитов. Ваши амбициозные планы и программы у нас вызывают уважение", - сказала И.Григуле.

Депутат добавила, что отношения Евросоюза и Кыргызстана улучшаются из года в год. "Визит вашего президента в ЕС буквально на прошлой неделе еще одно тому подтверждение. Он встретился с Ж.К.Юнкером, Д.Туском, Ф.Могерини. Мы коллеги, мы друзья. Мы здесь, чтобы узнать побольше. В первый раз людей встречают как хорошего гостя, во второй - как друга, в третий раз - как родственника. Мы тут в 12 раз. Как вы нас воспринимаете, это за вами. Мы вас считаем друзьями, единомышленниками", - заключила представитель европарламента.

Депутат ЕП от Латвии Андрей Мамыкин отметил, что в состав делегации вошли 3 депутата от Латвии. "Это говорит о том, что мы вас очень любим. В Кыргызстане я в первый раз, но уже почувствовал кыргызское гостеприимство", - сказал он.

Депутат ЖК Абдывахап Нурбаев (СДПК) отметил, что Кыргызстан полон решимости для активизации сотрудничества с Европейским союзом.