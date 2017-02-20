Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Минфин КР впервые выпустил 7-летние облигации на 500 млн сомовМинфин КР впервые выпустил 7-летние облигации на 500 млн сомовГенпрокуратура требует информацию о налоговых отчислениях родственников ТекебаеваГенпрокуратура требует информацию о налоговых отчислениях родственников Текебаева

Кыргызстан является особым партнером Европейского союза в регионе. Мы вас считаем друзьями, единомышленниками, - депутат И.Григуле

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411070-ru.html

Похожие новости

Депутат Европарламента: Необходимо обеспечить доступ к избирательным участкам ЛОВЗ

Кыргызстанку подозревают в присвоении имущества для незрячих

А.Касымалиев: Кыргызстан находится в начале своего пути к становлению независимой функции внутреннего аудита в госсекторе

Хоккеист Кыргызстана приемами бокса уложил на лед кувейтцев — тренер

"Литер": "Золотой" эксперимент Нацбанка Кыргызстана

20 февраля 2017, 15:20       Комментарии

Кыргызстан является особым партнером Европейского союза в регионе, сказала сопредседатель парламентского сотрудничества "Кыргызстан-Евросоюз", член Комитета по иностранным делам Европейского парламента, член Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Ивета Григуле 20 февраля на встрече с депутатами Жогорку Кенеша.
По ее словам, Кыргызстан является островом демократии в регионе.
"Ваша страна прекрасна и люди очень хорошие, работяги. Мы можем наблюдать, как страна развивается в сложных обстоятельствах, не только во внутренних, но и во внешних, нестабильные страны вокруг. Европейский союз также сталкивается с проблемой как терроризм, были факты в Германии, Франции, Брюсселе - столице Евросоюза. Надо объединить силы и знания для борьбы с ней. Самое важное - жизнь человека, необходимо оберегать жизни. Самое главное - стабильность, чтобы не было войны, надо бороться с наркотрафиком", - отметила депутат европарламента.
Она отметила, что Кыргызстан - надежный партнер ЕС. "Прошедшие выборы в парламент показали, что ваши цели амбициозны, ваша программа направлена на развитие страны и улучшение жизни граждан, чтобы они жили в достатке, чтобы образование и медуслуги были доступны. Европейский союз делает немало, предоставляет ресурсы для развития сельского хозяйства, образования. До 2020 года Кыргызстан стал бенефициарием в вашем регионе самым большим. ЕС предоставляет КР больше всего фондов в регионе. Для сотрудничества нет лимитов. Ваши амбициозные планы и программы у нас вызывают уважение", - сказала И.Григуле.
Депутат добавила, что отношения Евросоюза и Кыргызстана улучшаются из года в год. "Визит вашего президента в ЕС буквально на прошлой неделе еще одно тому подтверждение. Он встретился с Ж.К.Юнкером, Д.Туском, Ф.Могерини. Мы коллеги, мы друзья. Мы здесь, чтобы узнать побольше. В первый раз людей встречают как хорошего гостя, во второй - как друга, в третий раз - как родственника. Мы тут в 12 раз. Как вы нас воспринимаете, это за вами. Мы вас считаем друзьями, единомышленниками", - заключила представитель европарламента.
Депутат ЕП от Латвии Андрей Мамыкин отметил, что в состав делегации вошли 3 депутата от Латвии. "Это говорит о том, что мы вас очень любим. В Кыргызстане я в первый раз, но уже почувствовал кыргызское гостеприимство", - сказал он.
Депутат ЖК Абдывахап Нурбаев (СДПК) отметил, что Кыргызстан полон решимости для активизации сотрудничества с Европейским союзом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум