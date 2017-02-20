Эрлан Абдылдаев: Нам нужна Европа, и мы продвинулись в этом направлении, как никогда

20 февраля 2017, 15:00 Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, возвращаясь в Кыргызстан после завершения рабочего визита президента Алмазбека Атамбаева в Бельгию и Германию, прокомментировал некоторые детали достигнутых договоренностей во время поездки.

"Мы продолжаем работать над проблемой ирригационных систем вместе с немецкой стороной. Улучшение ирригационных систем, особенно на юге страны, очень важный вопрос. Сейчас нужно вводить в оборот много земли,в том числе для того, чтобы остановить миграцию. Если будут созданы условия с землей, то будет и работа", − сказал он.

Также, по словам Абдылдаева, в ходе визита Атамбаева в Мюнхен был затронут вопрос сотрудничества в банковской сфере. Канцлер Германии отметила, что страна готова увеличить портфель для двух немецких институтов развития, работающих в Кыргызстане, − GIZ и КФБ. Кроме того, министр отметил значительные продвижения договоренностей между странами в экономической и инвестиционной сферах.

По словам Абдылдаева, такой интерес ЕС к Кыргызстану обусловлен тем, что принципы и приоритеты Евросоюза также близки и КР.

"Те принципы, приоритеты и ценности, к которым привержен Евросоюз, есть и в Кыргызстане. Демократия, равенство, верховенство закона, и не просто на словах, а на деле. И Кыргызстан делает в этом направлении много. Когда ЕС видит результат, они готовы увеличивать помощь. Они готовы помогать и поддерживать. Нам нужна Европа, и мы за последние годы в этом вопросе продвинулись, как никогда. Никогда такого не было, чтобы президент почти каждый год проводит продуктивные встречи с главами ЕС", − отметил министр.

Глава МИД добавил, что Кыргызстан сотрудничает с европейскими странами и в вопросах борьбы с терроризмом, неоднократно заявляя, что данная проблема является общей для всего мира, а не одного региона.

"Проблема радикализма − не проблема одной страны или региона. Это глобальная проблема, и здесь нельзя делиться и раздроблять усилия, эффективно бороться с этой проблемой возможно только вместе. Практика Кыргызстана, когда религия является неотъемлемой частью общества, и ее не запрещают, дает возможность уберечь граждан от ухода в радикализм. Когда есть справедливость и демократия, никто не будет уходить в радикализм, и, конечно же, образование, создание рабочих мест − это тоже пути борьбы с экстремизмом", − заключил Эрлан Абдылдаев.