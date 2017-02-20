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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясениеНа границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясениеДля кого 40 тысяч сомов просто мелочь?Для кого 40 тысяч сомов просто мелочь?

Снесено очередное незаконно построенное кафе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355704_sn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411066-ru.html

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В 2016 году незаконно вырубили более 2,5 тыс. деревьев, ущерб составил порядка 2 млн сомов

20 февраля 2017, 14:57       Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек снесли очередное незаконное кафе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Увеселительное заведение располагалось в 8-м микрорайоне на ул. Саманчина.
Напомним, в рамках работы по незаконным строениям уже снесено кафе "Домино", расположенное на улице Панфилова – Абдымомунова, вблизи Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдымомунова. А также снесли двухэтажное здание на пересечении улиц Тоголока Молдо – Киевской, с юго-западной стороны дома № 114 по ул. Киевской.
Меры проводятся в рамках работы оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов в столице. В тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление по г. Бишкек Госинспекции по экологической и технической безопасности при ПКР, а также столичная прокуратура.
В ближайшее время также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, которые установлены и построены без учета технологических требований и без разрешительных документов.

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